FIFA 23, leak TOTW, DCE, carte promozionali e carte speciali

Trova qui tutte le fughe di notizie relative a carte speciali, composizione della squadra TOTW della settimana, DCE futuri o anche informazioni su eventi imminenti e promozioni per FIFA 23 FUT. L’obiettivo è elencare tutto Indiscrezioni e voci credibili Informazioni sulle novità sulla modalità FIFA Ultimate Team. In particolare, ciò consentirà di poter prevedere le reazioni del mercato e investire secondo le nuove funzionalità offerte da EA.

Modernizzazione Aggiornato: giovedì 22 settembre alle 17:00. Poco contenuto al momento Ma questo dovrebbe accelerare entro la fine della settimana. Le icone dei momenti scompaiono. Contenuti della Coppa del Mondo aggiunti.

Tutte le fughe di notizie sugli OTW

L’OTW (One To Watch) sarà il primo evento speciale della stagione FUT su FIFA 23. Come ogni anno, si prevede che ci sarà una squadra principale e una versione minore di diverse squadre. Quindi la promozione durerà circa una settimana.

Ricordiamo che le carte OTW sostituiscono le versioni Gold di detti giocatori, con una carta che si evolve se il giocatore ottiene una scelta nel TOTW o MOTM. Questa evoluzione sarà permanente e cumulativa per tutta la stagione.

Elenco delle carte OTW:

Ricordiamo che i giocatori che preordinano FIFA 23 o hanno un abbonamento a EA Play Pro riceveranno un pass OTW non fungibile a partire dal 30 settembre.

Evento di Coppa del Mondo, tutti i dettagli

Per una volta, visto il calendario, i Mondiali saranno presenti all’inizio della stagione nella modalità FUT di FIFA 23. Quindi possiamo aspettarci moltissimi contenuti e possibilmente un’ampia selezione di carte speciali.

Per ora, cosa sappiamo dell’evento:

Edizione Speciale Coppa del Mondo per alcune Carte Icona

Un’edizione speciale della Coppa del Mondo per alcune carte FUT Heroes

Evento correlato all’Adidas

I token sono stati scambiati durante l’evento

Sistema per migliorare le carte per obiettivi

Pertanto, sembra che EA voglia mettere il pacchetto in questo periodo. Una novità per FIFA che di solito non ha grandi eventi prima del periodo natalizio. Il periodo dell’evento dovrebbe seguire il periodo della Coppa del Mondo 2022, dal 20 novembre al 18 dicembre.

Nuovi ELD in arrivo

Diversi importanti DCE dovrebbero arrivare entro la prossima settimana nella modalità FUT di FIFA 23. Tra questi, l’elenco completo:

I DCE che sono stati cancellati sono quelli che si sono verificati (quindi le perdite sono buone).

Poster UEFA grandi (non prima del 4 ottobre)

Grandi poster della settimana per giovedì 22 settembre (trapelati) :

Perdite di carte TOTW

La composizione della squadra della settimana è importante perché di solito ha un impatto abbastanza chiaro sul mercato. Quindi, a seconda del rilascio di alcune carte TOTW, i tuoi Meta toplink possono aumentare rapidamente. Ma resta la cosa più efficace poter acquistare la Gold Edition per i giocatori che verranno selezionati, perché scomparirà dai pacchetti per una settimana (tecnologia OOP). Quindi agli investitori piace essere in grado di conoscere in anticipo l’elenco delle carte TOTW tramite fughe di notizie.

Come al solito con le fughe di notizie, attenzione perché nulla è certo, anche se ci prendiamo il tempo per selezionare qui solo le informazioni che ci sembrano credibili.

FIFA 23 TOTW 1 Perdite

Perdite sui kart:

Valverde, Real Madrid

Marrone, Tottenham

Saliba, Arsenale

Savagnier, Montpellier

Immobile, Lazio

Nessun TOTW

La risposta è mercoledì 22 settembre alle 19:00 per lo spettacolo ufficiale di TOTW 1 di EA. Potete trovare l’elenco ufficiale completo su bufali. Nel frattempo, puoi trovare le nostre previsioni della squadra della prima settimana su Il nostro articolo dedicato.

SBC perde il giocatore del mese

I DCE Giocatore del mese compaiono una volta al mese in FUT e di solito assegnano un pass cool relativo al campionato. Queste sfide sono il risultato delle votazioni, da parte di fan, giornalisti o persino membri del torneo a seconda del campionato. Riuscire ad anticipare questi esiti permette di poter investire sul mercato con carte che permettono di mettere in atto la sfida.

IL POTM PERDE CORRENTE

Erling Haaland, Manchester City, Premier League

I nomi barrati sono fughe di notizie che sono state confermate tramite il rilascio DCE.

Fughe di eventi e promozioni

Il prossimo evento sarà quindi l’OTW, che introduce in FIFA 23 carte che possono evolversi nel tempo tramite TOTW e MOTM (performance nella vita reale). Questo evento inizierà venerdì 30 settembre alle 19:00 con una squadra speciale.

Questo per quanto riguarda il nostro elenco di fughe di notizie relative a carte speciali, composizione della settimana della squadra TOTW, DCE futuri o persino informazioni su eventi e promozioni per la modalità FUT in FIFA 23. Trova tutte le notizie e le nostre guide FIFA 23 Muro di jamoosauro.