Fiat svela le prime immagini del suo SUV coupé, il Fastback

Avrebbe potuto essere un concorrente della Renault Arkana in Francia, ma non sarà commercializzato nelle nostre regioni. La Fiat Fastback è stata presentata ufficialmente oggi dalla Fiat in Sud America.

È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto una vera novità Fiat. Se escludiamo restyling e varianti “cross”, infatti, quest’ultima non è altro che… la versione elettrica con buoni risultati di vendita in Europa. Ma il gruppo Fiat non è solo il continente antico, è anche in Sud America dove abbiamo scoperto di recente una foto pseudo-sportiva con l’Abarth Pulse. Oggi la Casa italiana alza il velo sulle prime immagini della Fastback, la prima coupé-SUV che rischia di avere il suo posto da noi vista la recente comparsa di questo segmento tra i generalisti: Peugeot 408 e soprattutto Renault Arkana. Volkswagen Taigo.

Fiat Fastback elegante e dinamico

La culatta ha un discreto successo, anche se relativamente tradizionale e fedele agli standard della classe © Fiat

Svelata una versione bicolore, un fastback che riprende i soliti codici della classe con luci a punta al posteriore, quella che sembra una “coda d’anatra”, un diffusore particolarmente aggressivo e una griglia trasversale. Aggiungendo ottiche LED e cerchi di grandi dimensioni, hai il pacchetto completo per un SUV modernocon un look sportivo che cerca di imitare i modelli di lusso di fascia più alta che hanno fondato un segmento che prima non esisteva: la Mercedes GLE Coupé, l’Audi Q8, la BMW X6 e persino la Range Rover Wheeler.

L’interno rimane un segreto ben custodito anche se per ovvi motivi di costo, Dovresti avvicinarti al polso.

Sarà il modello sudamericano a richiedere più investimenti da parte della Fiat, che non ha ancora confermato i meccanismi sotto il cofano, anche se logicamente troviamo i turbocompressori della Fiat, e in particolare il 1.3 nelle versioni da 130 e 185 CV. In termini di marketing in Europa, non è stato del tutto escluso, ma al momento sembra che la Fiat stia dando la priorità a Brasile e Argentina. Questo Fastback sarà probabilmente riparato meccanicamente per superare i nostri standard di controllo dell’inquinamento.