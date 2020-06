Festa di Montecastello, Servalli annuncia: “Niente fuochi”

“Non credo sia opportuno”

Cava de’ Tirreni. Festività del Santissimo Sacramento, dalla sua pagina fb il sindaco Vincenzo Servalli annuncia quello che molti temevano: “Niente fuochi d’artificio per la festa di Montecastello”.

“Vorrei dirvi, in anticipo, – scrive Servalli – la mia decisione circa la possibilità di sparare dei fuochi d’artificio dal Montecastello, il giorno 18 giugno per la festività del Santissimo Sacramento. Non credo che sia opportuno. Daremo il contributo all’Ente organizzatore, come è giusto che sia, ci saranno le iniziative religiose con Sua Eccellenza in nostro Arcivescovo, Orazio Soricelli e devolveremo ulteriori risorse al fondo per i generi alimentari ai bisognosi. Quando sarà possibile, con lo stato d’animo adatto, spareremo anche i fuochi”.