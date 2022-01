Festa di Downing Street in custodia: Boris Johnson offre le sue ‘scuse’

Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato accusato di aver partecipato a una cerimonia a Downing Street Gardens in una prigione al completo, spiegandosi mercoledì durante una sessione di domande e risposte davanti al Parlamento ad alta tensione.

Nella frenetica Camera dei Comuni, il Primo Ministro conservatore ha confermato di ritenere che l’evento del 20 maggio 2020 nei giardini della sua residenza ufficiale fosse un incontro di lavoro.

A quel tempo, nel mezzo della prima ondata di Covid-19, solo due persone potevano uscire e molti britannici non erano in grado di dire addio ai loro cari morenti, da qui il grado di indignazione che questo evento ha provocato. Oltre 100 guide sono state invitate a portare da bere.

Boris Johnson ha spiegato che avrebbe dovuto considerare che se l’evento potesse essere considerato “tecnico” all’interno delle regole, la percezione dei britannici, a cui era vietato incontrare i propri parenti, potrebbe essere molto diversa. Disse: “Chiedo scusa dal profondo del mio cuore”. Affermò di assumersi la “responsabilità” per gli “errori” che erano stati commessi.

Il leader laburista Keir Starmer ha accusato Boris Johnson di “mentire come stuzzicadenti” e ha definito la difesa del primo ministro “così ridicola” da essere un “insulto” per gli inglesi. “Avrebbe la decenza ora di smettere?” Egli ha detto.

Anche i separatisti scozzesi del Partito nazionale scozzese e dei liberaldemocratici hanno chiesto la sua partenza. Sul punto Boris Johnson ha fatto riferimento all’indagine interna dell’Alto Ufficiale Sue Gray.

Due anni dopo la sua storica vittoria elettorale, Boris Johnson ha visto precipitare la sua inarrestabile popolarità di lunga data negli ultimi mesi.

Di fronte a una serie di rivelazioni alla fine dello scorso anno sui partiti organizzati nei circoli del potere in violazione delle norme sanitarie per combattere il Corona virus nel 2020, ha assistito all’intensificarsi delle accuse nei giorni scorsi.

Lunedì sera, ITV ha rivelato un’e-mail inviata a un centinaio di persone dal segretario generale del Primo Ministro, Martin Reynolds, il 20 maggio 2020. Porta le tue bottiglie ha lanciato l’appello per “approfittare del bel tempo” bevendo qualcosa con Social distanziamento” nei giardini della casa del Presidente del Consiglio.

Circa trenta o quaranta persone hanno risposto all’appello, secondo la stampa, tra cui il primo ministro e la sua fidanzata Carey, che ha sposato poco dopo.

La rabbia sta crescendo all’interno del partito conservatore al potere, con il leader del partito in Scozia, Douglas Ross, che chiede le dimissioni se si scopre che Boris Johnson ha infranto le regole. Secondo i media, alcuni ritengono che la domanda non sia più se Boris Johnson lascerà il potere, ma quando.

“Johnson perde il sostegno del partito conservatore”, ha riferito mercoledì il quotidiano conservatore Daily Telegraph, mentre il tabloid Daily Mail si chiede se “il partito è finito per il primo ministro”.

Oltre alle vacanze, la sua reputazione è stata offuscata dal sospetto di aver mentito sul finanziamento della ristrutturazione dell’appartamento della sua azienda di lusso, sull’aggiudicazione di contratti tra amici durante la pandemia o addirittura sulle accuse di favoritismo.

Se continua a rifiutarsi di andarsene, sarà sufficiente un voto di sfiducia all’interno del partito, che richiede 54 caratteri, per spodestarlo. Improbabile nel prossimo futuro, questa opzione non è più un tabù tra i conservatori, che sono riluttanti a irritare i leader in subbuglio e che potrebbero preferire il ministro delle finanze Rishi Sunak o il capo della diplomazia Liz Truss.

Se questa crisi sul rispetto delle regole sembra essere la più grave per Boris Johnson, è ben lungi dall’essere la prima.