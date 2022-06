Fede. Omaggio a Brigitte Gulske, l’insegnante “molto rispettata”.

primario

Brigitte Juleske, morta questa settimana durante un picnic, insegna biologia alla Gabriel Fore High School da quasi 30 anni. Tutto mette in evidenza un insegnante che è “altamente apprezzato” da studenti e colleghi.

“La comunità scolastica è stata gravemente colpita”, afferma Pierre-Marie Mellon, preside della Gabriel-Fauré High School. Professori, amministratori e personale hanno già appreso “con stupore” la morte di Brigitte Gulske, andata in pensione lo scorso anno dopo 30 anni da professore di scienze della terra e della vita presso l’istituto. L’insegnante in pensione è morto mentre passeggiava questa settimana (Leggi la scatola).

Brigitte Juleske, 63 anni, era un’insegnante di Tai Chi Chuan e Qi Gong a Fuwa e cantava in coro. È stata più volte madre di due figlie e una nonna.

Il giorno dopo che il suo corpo viene scoperto all’altezza del giornale, le reazioni si moltiplicano soprattutto al liceo e nel suo ambiente. “Eravamo buoni amici, conferma Andrée Lecomte. Sono un’insegnante di biologia come lei alla Gabriel-Fauré High School di Foix da oltre 20 anni. La sua scomparsa sconvolgerà Ariège. Brigitte era una meravigliosa compagna di classe, piena di vita, sorridente, affascinante e apprezzato da tutti.” “Lo apprezzano tutti”, l’espressione è apparsa più volte nelle reazioni degli ex colleghi della signora Juleske. Così, conferma il preside Pierre-Marie Mellon: “Era molto vicina ai suoi studenti, molto vicina ai suoi colleghi. Aveva un reale interesse a supportare tutti gli studenti, in difficoltà o meno. Era sempre positiva, aveva un prospettiva benevola, che mira sempre a fare progressi.

Inoltre Michele Ginolhak, insegnante di arti plastiche che ha realizzato molti progetti insieme alla professoressa scomparsa, conferma: “Brigitte Golsk ha avuto una carriera professionale esemplare, arrivando al punto di compilazione. Questo le ha permesso di creare percorsi di apprendimento che consentano agli studenti di svilupparsi”.

Ha anche raddoppiato i progetti e le uscite con i suoi studenti: “Lei amava i progetti legati alla natura e le arti, e spesso li radunava intorno a Foua, per vedere le rocce…”, spiega un’altra ex compagna di classe, Sandra Garcia.

Durante le uscite, la signora Ginolhak ricorda: “Non ha mai smesso di insegnare cose ai suoi studenti, ma è sempre di buon umore. Ad esempio, quando viaggio, ricordo gli incontri serali dedicati alla scienza e all’arte”.

Quindi non è un caso, come ci assicura il signor Mellon, “la signora Gulske è stata riconosciuta dall’Istituto nazionale di istruzione. Era riunita e l’Ispettorato si rivolgeva spesso a lei per discutere di esami e programmi…” In breve, afferma M.. Mellon, “Quando era attiva, Brigitte Juleske era uno dei pilastri della scuola”.