FAQ 2020. Opportunità formative per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale della provincia di Salerno

FAQ 2020. Attivi anche quest’anno i percorsi di sviluppo di specifiche competenze, promossi da Sodalis CSV Salerno.

L’azione è mirata ad accrescere le capacità e le competenze dei volontari, attraverso attività formative co-progettate con le stesse organizzazioni e sarà parte integrante dell’offerta formativa dell’Università del Volontariato 2020.

Le associazioni potranno sviluppare percorsi formativi diretti ad approfondire temi ed argomenti specifici quali: educazione ambientale, clown terapia, protezione civile, antincendio boschivo, beni comuni, primo soccorso, educazione dei giovani, disabilità, tutela del territorio, prevenzione, accoglienza ed integrazione, ecc.

Allo stesso tempo i percorsi formativi potranno essere realizzati anche su temi di gestione associativa come: amministrazione, fiscalità, comunicazione, ricerca volontari, privacy, sicurezza, assicurazioni, ecc. Possono presentare richiesta le ODV – Organizzazioni di Volontariato – e le APS – Associazioni di Promozione Sociale – della provincia di Salerno in forma singola oppure in rete con altre organizzazioni ETS – Enti di Terzo Settore.

Le associazioni potranno presentare la propria idea formativa entro venerdì 6 marzo 2020 attraverso il form presente sul sito di Sodalis CSV Salerno.

L’azione FAQ ha riscosso nel 2019 un buon successo con ben ventitré percorsi formativi e 331 partecipanti per un totale di 370 ore di formazione.

Hanno aderito ai percorsi ventisette Organizzazioni di Volontariato dell’intera provincia, affrontando tematiche quali: antincendio boschivo, tutela ambientale, beni comuni, guida sicura, sicurezza, primo soccorso, ma anche attività legate all’animazione sociale e al tema dell’autismo.

Tutte le iniziative saranno riportate in un unico calendario formativo con partenza a metà aprile per concludersi entro dicembre 2020.