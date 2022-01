Faith Odunsi, la giovane regina africana della matematica, viene nuovamente incoronata: Jeune Afrique

Già incoronata “Campione del Mondo in Matematica” in Europa, nel 2021 la 16enne liceale ha vinto un nuovo concorso, consolidando la sua immagine di simbolo di eccellenza continentale.

Un trofeo – uno in più – si aggiungerà a tutti quelli che già adornano la parete della cameretta della sua piccola figlia. Il 24 gennaio Faith Odunsi, una studentessa delle superiori di 16 anni, frequenta l’Ambassador College di Ota, una cittadina nello stato di Ogun a circa 40 chilometri a nord-est LagosHa vinto facilmente l’edizione 2022 delle Olimpiadi Nazionali.

Organizzato dal National Mathematics Center of Nigeria, questo concorso riunisce i migliori studenti del paese e fornisce loro test di velocità. Il 24 gennaio, Young Faith ha schiacciato la concorrenza, rispondendo al record di 19 domande in sessanta secondi. Il video della sua performance, disponibile online, permette di misurare questo traguardo.

Spesso fornisci la soluzione anche prima che l’host abbia finito di leggere la domanda

Vediamo la bambina, visibilmente concentrata, bombardata di domande da uno dei facilitatori. L’obiettivo è risolvere un processo che coinvolge regole o teorie più o meno complesse, ma soprattutto trovare la soluzione il più rapidamente possibile. E questa è l’area che colpisce di più lo studente delle superiori. Spesso fornisci la soluzione anche prima che l’host abbia finito di leggere la domanda.

logico e preciso

Nel mondo accademico nigeriano, Faith Odunsi non è affatto sconosciuta. Gode ​​già di una cattiva reputazione all’interno della comunità internazionale dei matematici. Ha ottenuto la sua migliore prestazione nel marzo 2021 vincendo i Mathematics Open World Championships, che si sono tenuti nel Regno Unito. Questa competizione riunisce giovani da tutto il mondo, incoronando ogni anno il “campione del mondo di matematica”, e anche se il significato di questo titolo rimane del tutto teorico, la vittoria ha regalato alla ragazza un vero momento di gloria. I media al suo ritorno in Nigeria.

Anche il fratello minore di Faith, Olapido, partecipa a concorsi simili

I canali televisivi lo hanno mostrato in classe ea casa dello studente e hanno interrogato compagni di classe, insegnanti e genitori. Tutto questo evoca uno studente “calmo”, “logico e molto meticoloso”, che mostra abilità straordinarie fin dalla tenera età. Anche il fratello minore di Faith, Olapido, partecipa a concorsi simili. E il loro padre, Afolabi, chirurgo, eccelleva in queste competizioni aritmetiche quando era studente. “Ho partecipato a gare a livello nazionale”, ricorda. Ma mia figlia ha già ampiamente superato il mio livello. »

Orgoglio africano

La studentessa delle superiori gareggia in competizioni sportive nazionali, panafricane o internazionali ormai da diversi anni e questa non è la sua prima corona nigeriana come “Regina della matematica”. Ma è stato il titolo mondiale assegnato nel 2021 al Regno Unito a suscitare più entusiasmo nei media del continente. Poi molti l’hanno eretta al rango di orgoglio africano, affermando che aveva trionfato su studenti provenienti da cinque continenti, compresi paesi famosi per la loro eccellenza nelle materie scientifiche. Durante la fase finale della competizione, si è opposta a due ragazzi, uno dall’Indonesia e l’altro dalle Filippine.

L’Africa, per fede, è un mondo futuro di alto livello? testaAssociazione per la Promozione Scientifica dell’Africae Il fisico e matematico francese Vincent Rivasseau Tuttavia, vorrebbe mettere in prospettiva la portata del titolo di “campione del mondo” della ragazza. Afferma che “le competizioni come quelle vinte sono principalmente rivolte ai giovani e riguardano principalmente la misurazione della velocità con cui sono in grado di rispondere a domande matematiche abbastanza facili”. Prima di ammettere di non aver mai sentito parlare personalmente di Faith Odunsi. “E non significa molto, perché è arrabbiato, perché non sono affatto sui social network o cose del genere”.

chiamare dall’estero

Il “genio della matematica” di Ibuje ha ancora molto da dimostrare, questo è certo. Ma in termini di padronanza dei principali concetti matematici e prontezza, è già molto più alta del livello degli adolescenti della sua età. Alla domanda sul suo futuro, la giovane, che indossa saggiamente l’uniforme del liceo, parla del suo interesse per le nuove tecnologie… e desidera continuare i suoi studi all’estero.

Intanto i suoi genitori credono che la loro figlia non debba trascurare il simbolo che il suo successo rappresenta per il suo Paese, e anche per il suo continente. ” Mostra l’abilità degli africani, E penso che questo dovrebbe incoraggiare tutti noi a cercare di conservare i nostri talenti. Per assicurarsi che non lascino il loro paese per raggiungere il successo altrove, come spesso accade. Soprattutto per le ragazze”, insiste suo padre. Resta da vedere se Faith, che ora ha 16 anni e al primo anno, ascolterà i loro consigli.