Fair play, Omar Sy manda un bellissimo messaggio ai suoi predecessori come favorito del francese

Nessun cambiamento nella top 50 dei personaggi preferiti dai francesi! Anche quest’anno è Unbreakable Jean-Jacques Goldmann Determinato dal rating annuale di JDD, annunciato venerdì 30 dicembre. Questa è la dodicesima volta che il cantante riceve questo onore, nonostante la sua assenza dai media e la cessazione della sua carriera musicale da diversi anni. Ma è senza dubbio questo raro riconoscimento che lo rende un personaggio così unanimemente simpatico. Comunque, è quello che penso Omar C, l’unico ad averlo eliminato due volte nel 2016, quando la classifica era ancora semestrale. ” È senza dubbio il più forte. Prova: anch’io avrei votato per lui, avrei messo il suo voto nelle urne. Ha scelto di non esprimersi mai in pubblico, e sono convinto che i francesi lo adorino proprio per la sua ambiguità e il suo lato sfuggente. Non cambia, non si muove, comunica attraverso la sua arte, e tutto è così impeccabile che i suoi messaggi sono cristallini. L’attore è apparso anche nelle colonne della rivista francese.











Per quanto riguarda il suo posizionamento al terzo posto nella Top 50, la star di “Lupin” ha detto di essere stata toccata da “questo onore”, che le va dritto al cuore. «Sento un pegno d’amore da parte delle persone e lo ricevo con grande gratitudine. È il pubblico che decide chi mi esprime gratitudine oggiHa affermato. Si noti che, anche se è impressionante, la popolarità di Jean-Jacques Goldman non è senza precedenti. Con 12 casi in testa, è il terzo francese più popolare (appena davanti a Yannick Noah), da quando ha il rating JDD, in 1988. E poco prima di lui troviamo Abbé Pierre, con 16 posizioni al primo posto, ma il record di 20 posizioni spetta al leader Cousteau. Nel 2022, come l’anno precedente, Thomas Pesquet si ritrova al secondo posto.« In un contesto cupo, cattura il volto della Francia che sta bene. Non è nostalgia del passato, ma del futuroFrédéric Daby, direttore generale di Ifop Opinion, l’istituto di sondaggi che conduce ogni anno il sondaggio.

Anche quest’anno è un arrangiamento molto maschile offerto dai nostri vicini francesi, con solo 15 donne su 50 personalità. Bisogna aspettare il ventesimo posto per trovare la donna migliore, Florence Foresti, che passa davanti a Sophie Marceau che è stata per cinque anni di fila il personaggio femminile preferito dai francesi. Per quanto riguarda il resto della classifica, notiamo anche una forte ascesa dei calciatori, che stanno giustamente beneficiando della loro brillante carriera durante i Mondiali del 2022, che si sono svolti in Qatar, e che si sono conclusi con la vittoria dell’Argentina. Il capitano della nazionale francese e vero trascinatore della finale, Kylian Mbappé, sta facendo del suo meglio, con un posto in fondo al podio, al quarto posto.





