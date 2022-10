Fai attenzione se hai acquistato di recente questo prodotto che viene venduto in tutti i principali supermercati in Belgio!

“Questo è un rischio per le persone che sono allergiche alla soia, al latte e/o al grano e che sono intolleranti al glutine. A titolo precauzionale, stiamo menzionando una quantità limitata di bustine Lay’s Oven Baked Natural da 150 g e 35 g perché possono contenere grano, soia e latte non compresi nell’Elenco ingredienti. Si tratta di prodotti per i quali la Data Minima di Durabilità (MDD) è il 21/01/2023 per una confezione da 150 g e il 15/04/2023 per una confezione da 35 g. »