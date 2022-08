Fabrizio Romano, l’oracolo italiano del calciomercato

Nel mondo del calcio, innumerevoli tifosi sono più interessati a leggere le voci sui trasferimenti. Un giovane napoletano governa a pieno titolo questo genere di riviste. Con LéNA, scopri il meglio del giornalismo europeo.

Daniel Verdo (El Pais)

Pubblicato il 15/06/2022 alle 12:00 Tempo di lettura: 8 minuti



eIn generale, la trama dominante che circonda il calcio è strutturata attorno ad aspirazioni e desideri. Tuttavia, include un’altra categoria di minore importanza, un ramo di questo universo, che si basa principalmente sui sogni. Il

Mercato dei cambi

(Il mercato), una delle principali dipendenze dei tifosi durante l’estate quando le tribune sono vuote, nasce in questi divari tra la fine di una stagione e l’inizio di quella successiva. È questo confine sfumato tra fantasia e realtà in cui i club fanno domande, fanno offerte, cercano di rafforzarsi acquisendo nuovi giocatori e infine reclutano quelli che possono raggiungere. Fatto sorprendente: in questo preciso momento i fan, in un atteggiamento quasi infantile, possono ingoiare serpenti se necessario.



