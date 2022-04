Eurovision promette che il cantante della band italiana non assumerà droghe

“Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e consideriamo la questione chiusa”, ha affermato in una nota l’Unione europea di radiodiffusione (EBU).







A cura di AFP

Inserito il 24/05/2021 alle 20:20 Tempo di studio: 2 minuti



lMeneskin, il cantante della band italiana vincitrice dell’Eurovision 2021, non ha assunto droghe contrariamente a quanto alcuni avevano detto, e ha assicurato agli organizzatori del concorso musicale che la prova di lunedì è stata “negativa”.

“Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e consideriamo la questione chiusa”, ha affermato in una nota l’Unione europea di radiodiffusione (EBU).







Il cantante italiano Damiano David ha accettato di sottoporsi a un test antidroga dopo aver mandato in onda un video di se stesso che si umilia e tocca una scrivania durante una partita a Rotterdam sabato. Cocaina. Queste immagini sono state visualizzate dal vivo in tutto il mondo.

“Non mi drogo”

Al cantante è stato chiesto dell’incidente durante una conferenza stampa della band vincitrice e il chitarrista Thomas Rocky ha spiegato di essersi chinato perché ha rotto un bicchiere. “Non sono drogato. Per favore, amici. Non ditelo, davvero. Niente cocaina. Per favore, non ditelo”, ha risposto Damiano David.

L’EBU ha affermato che i risultati del test, presi “prima di oggi”, si erano effettivamente rivelati “negativi”.

Inoltre, l’organizzazione con sede a Ginevra ha affermato di aver “indagato a fondo i fatti e controllato in modo specifico tutte le riprese video disponibili” su richiesta della delegazione italiana. Aveva già affermato che c’erano prove che il vetro fosse rotto.