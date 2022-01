Eurovision: cosa è successo veramente al vincitore italiano?

L’Italia, che ha superato le favorite, ha vinto più di Francia e Svizzera all’Eurovision Song Contest 2021, grazie alla potente performance dei rocker della band Meneskin.







23/05/2021



lMeneskin, il cantante della band italiana vincitrice dell’Eurovision 2021, sarà sottoposto a test antidoping dopo il suo comportamento sospetto durante la partita, la Francia ha chiesto di tutelare “l’onore di questa partita”.

Anche Tamiano David sarà messo a dura prova al suo ritorno in Italia, a seguito di una polemica per un video virale che si è potuto vedere abbattere la scrivania e toccarsi il naso durante l’intera partita di sabato a Rotterdam, vista dal vivo in tutto il mondo. .







Ma se la squadra italiana viene squalificata, la vittoria andrà alla francese Barbara Praveen, seconda alle svizzere con il titolo “Voyla”.

Il ministro francese ha risposto

Alla domanda se l’Italia debba essere autorizzata in Italia in caso di esito positivo, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha dichiarato a RTL Radio: “Se c’è un problema, deve decidere il Comitato etico dell’Eurovisione”.

Ma ha aggiunto: “Eurovision è responsabile della dignità di questa competizione”.

Al cantante è stato chiesto dell’incidente durante una conferenza stampa della band vincitrice e il chitarrista Thomas Rocky ha spiegato che si è chinato mentre ha rotto un bicchiere.

Il gruppo ha poi dichiarato sul proprio account Instagram: “Non abbiamo nulla da nascondere quindi siamo pronti per essere messi alla prova”. “Siamo scioccati dal fatto che alcune persone dicano che Damiano si droga. Siamo davvero anti-droga e non abbiamo mai preso cocaina”, hanno promesso.

L’European Broadcasting Union ha sostenuto che c’erano prove che il vetro fosse rotto.