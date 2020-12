Euroscuola Online: gli studenti del Liceo “De Filippis-Galdi” a Strasburgo

Era stata programmata per il 26 marzo 2020, a Strasburgo, la giornata di Euroscola, che prevede la partecipazione di studenti appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.

L’emergenza sanitaria, tuttavia, ha cancellato l’evento.

Ed allora parte “Euroscuola Online: 14 dicembre 2020” che coinvolge oggi gli studenti delle classi quinte del Liceo Linguistico e la classe quinta del Liceo Economico-sociale “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni, coordinate dalla prof.ssa Simonetta Petrocelli e dal dipartimento di studi linguistici.

Da casa, gli allievi avranno la possibilità di seguire la sessione in tempo reale (durata 2 ore) dalle ore 9:00, via Interactio, che consente l’interpretazione in 5 lingue, tramite il collegamento al live-stream.

“Purtroppo non è stato possibile ai nostri studenti dell’ultimo anno recarsi nelle sedi istituzionali dell’Unione europea. Essere a Strasburgo, cuore dell’Europa, è, tuttavia, sempre una grande emozione, anche a distanza e l’incontro con il Presidente del parlamento europeo, David Sassoli, con il vicepresidente, Rainer Wieland ed altri autorevoli personaggi – dichiara la dirigente scolastica, Maria Alfano – sarà per i nostri giovani, in ogni caso, una intensa esperienza culturale e una significativa lezione di educazione civica”.

