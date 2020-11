European Third Sector Forum, cambiare per innovare il terzo settore

European Third Sector Forum, seminari on-line e premi per esperti del terzo settore



Si è conclusa la quinta edizione dell’European Third Sector Forum promosso da EUConsult Italia.

Una giornata di lavori on-line distinta in tre sessioni con moderatori ed esperti di terzo settore sui temi: governance, benessere organizzativo, comunicazione e riforma del terzo settore.

Il cambiamento è stato uno degli argomenti topic dell’intera giornata. L’emergenza sanitaria ha spostato le attività sul web con le dirette social, spingendo i partecipanti ad utilizzare le piattaforme per seguire le attività.

Il forum ha messo in evidenza l’esigenza per il terzo settore di infrastrutturare le realtà del non profit con figure professionali dedicate alle attività di raccolta fondi, comunicazione e attività progettuali. Una esigenza sempre più forte per le governance che vogliono accompagnare il cambiamento.

Altro tema cardine la riforma del Terzo Settore, in fase di attuazione, con un approfondimento sulla modifica degli statuti ancora in corsa d’opera per molte associazioni vista l’emergenza sanitaria. Un passaggio anche sul Runts – registro unico nazionale del terzo settore e sui modelli contabili di rendicontazione come opportunità strategica per le organizzazioni.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i premi dell’EUconsult Italia Award per l’anno 2020.

A Mario Molteni, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è andato il premio per il miglior mentore di risorse umane. Linda Laura Sabbadini, statistica italiana, ha ricevuto il premio per la valorizzazione del Terzo Settore. A Job4good, il portale per il lavoro nel Terzo Settore, il premio per progetto più innovativo mentre Stefano Zamagni, noto economista e docente universitario, ha ricevuto il premio alla carriera.

Per la prima volta, l’European Third Sector Forum si è svolto interamente online- commenta il presidente Raffaele Picilli – Dai dati che abbiamo, è stato un successo con numerosissime visualizzazioni, condivisioni e interazioni. Il buon risultato del Forum è merito di un lavoro di gruppo, lungo e appassionato. Quest’anno abbiamo poi deciso di lanciare il primo premio italiano a sostegno delle eccellenze nella consulenza e nei servizi al Terzo Settore: l’EUconsult Italia Award e vorrei ringraziare la giuria per aver scelto i vincitori con grande attenzione.

Tutti i panel di lavoro sono disponibili sulla pagina facebook di EUConsult.