Frontiere europee chiuse fino al 15 maggio, la richiesta della Commissione

La Commissione europea ha invitato gli Stati ad estendere per altri 30 giorni – fino al 15 maggio – la restrizione temporanea per i viaggi non necessari dai Paesi terzi, per limitare la diffusione del coronavirus. Cosi’ una nota della Commissione Ue, in cui si avverte: “Un’azione parallela e coordinata alle frontiere esterne costituisce un aspetto essenziale di una strategia di uscita concertata e della graduale revoca delle misure di contenimento in Europa”.

The European Commission has invited states to extend the temporary restriction for unnecessary travel from third countries for an additional 30 days – until 15 May – to limit the spread of coronavirus. This is a note from the EU Commission, which warns: “A parallel and coordinated action at the external borders is an essential aspect of a concerted exit strategy and the gradual withdrawal of containment measures in Europe”.