Economia e futuro digitale dell’Europa. Prossimi appuntamenti a Bruxelles

Consiglio Europeo sul QFP. Il Presidente del Parlamento europeo Sassoli si rivolgerà al Consiglio europeo straordinario, (giovedì ore 15.00) esponendo la posizione del Parlamento sui negoziati in corso sul bilancio dell’UE per il 2021-2027 (Quadro Finanziario Pluriennale), seguirà una conferenza stampa. Durante il dibattito in plenaria a Strasburgo, i deputati hanno sottolineato che il Parlamento darà il proprio consenso a un bilancio che corrisponda alle ambizioni dell’UE.

Governance economica dell’UE. martedì e mercoledì, si terrà la European Parliamentary Week 2020. Gli europarlamentari e i parlamentari nazionali di ogni Stato membro, così come quelli dei paesi candidati e osservatori, discuteranno della governance economica europea e del suo coordinamento. Interverranno il Presidente del Parlamento Sassoli, il Presidente dell’ECOFIN Zdravko Marić e il Presidente dell’Eurogruppo Mário Centeno. Le Commissioni per gli Affari economici e Monetari e dell’Occupazione e Affari Sociali adotteranno risoluzioni relative ai temi discussi martedì e giovedì.

Selezione di progetti energetici per l’UE. Gli eurodeputati della Commissione Industria, Ricerca e Energia forniranno discuteranno la revisione delle linee guida per la selezione dei progetti energetici di interesse europeo. La Commissione proporrà, entro quest’anno, una nuova legislazione per includere gli obiettivi del Green Deal nella scelta e finanziamento delle infrastrutture prioritarie europee (mercoledì).

Protezione degli interessi finanziari europei. La Commissione Controllo dei Bilanci completerà la procedura di discarico 2018, esprimendo il proprio verdetto su come è stato gestito il bilancio europeo. Le votazioni riguarderanno le spese della Commissione, Parlamento, fondi UE, delle altre Istituzioni, Agenzie e iniziative comuni (mercoledì e giovedì).

Iniziative Digitali. Le Commissioni Mercato interno e protezione dei consumatori e Industria discuteranno sulle nuove azioni della Commissione nel settore digitale con il commissario per il mercato interno Thierry Breton:Si tratta di: una “Strategia adeguata per preparare l’Europa all’era digitale”, un “Libro bianco sull’intelligenza artificiale” e Strategia europea sui dati” (mercoledì).

Intelligenza artificiale. La Commissione Cultura e istruzione terrà un’audizione pubblica con esperti sull’uso dell’IA, e sulle conseguenze legali nei settori dell’istruzione, cultura e audiovisivo. La Commissione Libertà civili sta organizzando un’audizione pubblica per discutere dell’uso dell’IA nel diritto penale e da parte delle autorità giudiziarie, compresi il riconoscimento facciale e la vigilanza predittiva (rispettivamente mercoledì e giovedì).

Saranno a Bruxelles, il primo ministro serbo Ana Brnabice il presidente della Camera dei deputati rumeno Marcel Ciolacu, il presidente del parlamento norvegese Tone Wilhelmsen Trøen, il primo ministro della Macedonia del Nord Oliver Spasovski, il sindaco di Londra Sadiq Khan e i genitori del giornalista slovacco assassinato Ján Kuciak. Mercoledì, il Presidente Sassoli incontrerà il governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney e il presidente di Cipro Nicos Anastasiades.