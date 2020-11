Euconsult Italia Award, premiati Mario Molteni, Linda Laura Sabbadini e Job4good. A Stefano Zamagni il premio alla carriera

Assegnati i premi dell’EUconsult Italia Award per l’anno 2020. Il premio, organizzato dall’associazione EUconsult Italia, ha come obiettivo il riconoscimento dei professionisti e dei progetti che abbiano consentito lo sviluppo del Terzo Settore.

A Mario Molteni, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il premio per il “miglior mentore di risorse umane”. A Job4good, il portale per il lavoro nel Terzo Settore, il premio per “progetto più innovativo” per il Terzo Settore . A Linda Laura Sabbadini, statistica italiana, il premio per la “valorizzazione del Terzo Settore”. Al noto economista e docente universitario, Stefano Zamagni, il premio alla carriera.

“EUconsult Italia è l’associazione italiana dei professionisti del Terzo Settore, collegata ad EUConsult Europe”, dichiara Raffaele Picilli, presidente dell’associazione “i nostri obiettivi sono lo sviluppo e la crescita professionale dei soci, attraverso la formazione, l’allargamento delle competenze, il networking e il mentoring con particolare attenzione a quello che accade nel settore in Europa. Per noi è un onore premiare rappresentanti prestigiosi del mondo Non Profit che hanno dato un fondamentale contributo alla conoscenza, allo sviluppo e alla diffusione del Terzo Settore”.