Esplosione allo stabilimento Adler di Ottaviano: un morto e due feriti.

Si fa la conta dei coinvolti e dei danni nel comune vesuviano a poche ora dall’incendio che ha coinvolto uno stabilimento adibito alla produzione di cuscinetti per automobili.

A fare il bilancio dell’accaduto è stato il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che si è precipitato sul posto immediatamente dopo la forte esplosione. Ad essere coinvolti sono stati un uomo deceduto nell’incendio, un ferito grave che è stato condotto presso l’ospedale di Nola e un altro, in condizioni meno preoccupanti, condotto al Cardarelli di Napoli.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Nola, Caserta e dalla caserma centrale.

Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno, è sul luogo dell’esplosione: «A seguito dell’esplosione verificatasi nella vicina città di Ottaviano – ha dichiarato il primo cittadino – invito in via precauzionale i cittadini di Somma Vesuviana a tenere porte e finestre chiuse, e di evitare, se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l’esterno, in particolare direzione Ottaviano”.