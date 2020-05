Paura e preoccupazione anche nella valle metelliana per il forte boato che si è avvertito intorno alle 16 da più punti della città. Dopo attimi di sconcerto la provenienza del forte rumore si è palesata attraverso un’alta e densa colonna di fumo alzatasi sull’orizzonte nord.

Dai riscontri avuti con i colleghi della zona vesuviana si è appreso che ad andare in fiamme è stato uno stabilimento di Ottaviano adibito alla produzione di cuscinetti per automobili. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto e gli effetti che l’esplosione possa aver causato.

Sul posto sono operativi i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia di stato.