Esperto finanziario avverte: “Saremo testimoni del più grande crollo del mercato azionario della storia” | Economia

Ma secondo l’esperto, questo possibile crollo del mercato azionario in futuro offre anche nuove prospettive per gli investitori. Per lui, questo è il momento di investire in un mercato low-cost e quindi ottenere rendimenti elevati. Per dare credito alla sua teoria, Robert Kiyosaki attinge alla crisi finanziaria del 2008. “Il 2008 è stato un periodo eccellente per arricchirsi”, ricorda. “All’epoca era tutto in vendita. Poi ho preso in prestito milioni di dollari per acquistare immobili per una miseria”.