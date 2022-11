Esperti in conflitto con il governo italiano – EURACTIV.com

Esperti della migrazione hanno detto a EURACTIV che le barche noleggiate dalle ONG nel Mediterraneo non possono essere dirottate in acque internazionali in nessun caso, a dispetto della politica del governo italiano.

Il nuovo governo italiano di Giorgia Meloni ha vietato ai migranti di sbarcare dalle navi delle ONG, rispecchiando le tattiche utilizzate dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini nel 2018. “Vulnerabile” dalle autorità italiane.

Mentre le donne, i bambini e gli infermi potevano sbarcare, c’era tensione mentre altri rimanevano sulla barca. Le navi chiedono a queste persone di sbarcare immediatamente, poiché alcuni stanno digiunando e altri sono saltati fuori bordo per la disperazione.

La scorsa settimana sono arrivate sulle coste italiane quattro barche con quasi 1.000 migranti. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Piandosi ha dichiarato: “Dovrebbero essere restituiti al di fuori delle acque territoriali e lo Stato di bandiera dovrebbe prendersi cura di loro. »

Queste navi di soccorso sono di proprietà di ONG private e la bandiera nazionale esposta a bordo rappresenta il paese di registrazione ufficiale, sebbene operino nel Mediterraneo e non rappresentino il loro paese di origine.

In realtà, il sig. L’argomento di Piantedosi secondo cui l’ONU osteggiato da agenzie ed esperti di migrazione e diritti umani.

Una volta che le navi entrano in acque italiane, fanno ritorno in acque internazionali “pari allo scarico congiunto”Judith Sunderland di Human Rights Watch ha detto a EURACTIV.

In una conferenza stampa di venerdì (4 novembre), Piandosi ha affermato che il paese che equipaggia la nave che soccorre i migranti è responsabile del loro trasferimento in quel paese, ma non tutti sono d’accordo.

“Sebbene il governo italiano affermi che gli stati di bandiera delle navi non governative sono responsabili dei naufraghi, sono soggetti alla giurisdizione italiana fintanto che si trovano nelle acque italiane”.Lo ha detto a EURACTIV il dottorando ed esperto delle Nazioni Unite Francesco Negosio.

“Secondo la legge del mare, un salvataggio finisce quando tutti i soccorsi sono atterrati in un luogo sicuro”, disse la signora Judith Sunderland. Chiarì che un atterraggio parziale non si qualificherebbe come completamento della missione.

Quest’ultimo mette in discussione anche le valutazioni di vulnerabilità e la durata della presenza dei migranti in barca: “Una nave non è un luogo sicuro se non per brevissimi periodi di tempo, e non è un luogo dove possono essere prese in considerazione valutazioni reali della vulnerabilità delle persone o delle loro domande di asilo”. ha continuato.

Trasferimento imprevisto

Mentre il governo italiano tiene duro, l’attenzione internazionale sta crescendo e si fa appello affinché i migranti siano ricollocati in altri paesi dell’UE.

Lo ha detto venerdì (4 novembre) il ministro dell’Interno francese Gérald Dormanin. TV BFM che cosa “E che colpo [Ocean Viking] Benvenuti, accoglieremo una fetta di immigrati, donne e bambini, perché il peso di questo afflusso di immigrati non si limiti all’Italia..

La scorsa settimana, Johan Wiebe, ambasciatore norvegese a Roma, ha detto a Reuters no. “I passeggeri delle navi private o delle ONG battenti bandiera norvegese nel Mediterraneo non hanno alcuna responsabilità ai sensi delle convenzioni sui diritti umani o del diritto del mare”.

Le scialuppe di salvataggio coinvolte nel caso includono Ocean Viking e Geo Parents e sono entrambe registrate in Norvegia.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban Congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio d’Italia, Giorgia Meloni per la difesa su Twitter di domenica (6 novembre). “Confini d’Europa”.

Tuttavia, il leader ungherese non ha risposto alla richiesta di trasferimento della signora Meloni.

Quando il signor Salvini ha deciso di smettere di sbarcare le barche quattro anni fa, “Un piccolo numero di Stati membri dell’Ue ha negoziato il reinsediamento dei migranti soccorsi in barca”Lo ha detto a EURACTIV Lucas Rasche, un esperto di migrazione presso il Centro Jacques Delors.

“Tuttavia, questo si è rivelato molto inefficiente, in quanto solo il 4% del numero totale degli arrivi è stato trasferito dall’Italia ad altri paesi dell’UE”Ha aggiunto.

In realtà, passo Fare ricerca Secondo l’Istituto italiano di studi politici internazionali (ISPI), tra ottobre 2019 e maggio 2021 meno del 2% dei migranti si è trasferito in altri paesi dell’UE, mentre gli arrivi continuano ad aumentare.

L’Unione Europea e la Comunità Internazionale

La ricollocazione è uno dei punti più delicati dell’accordo su migrazione e asilo, una delle parti più importanti del diritto migratorio dell’UE, attualmente in fase di negoziazione. Questo testo dovrebbe Secondo le istituzioni europeeDeve essere ratificato prima delle elezioni europee del 2024.

La Commissione Europea ha accolto favorevolmente Ha detto che “le persone vulnerabili stanno scendendo” ma “non è responsabile dell’operazione” Ha anche sottolineato “Gli Stati membri hanno l’obbligo di salvare vite umane e garantire che adempiano ai propri obblighi legali”.

Le agenzie delle Nazioni Unite, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) hanno assunto una posizione più stridente, chiedendo uno sbarco immediato martedì (8 novembre).

Non il primo

Nel 2018 il sig. Salvini aveva già impedito ai migranti di sbarcare da varie navi di soccorso. Successivamente è stato processato nell’aprile 2021, accusato di rapimento e negligenza per essersi rifiutato di evacuare i richiedenti asilo salvati dalla ONG spagnola Open Arms a Lampedusa nel 2019.

“Il signor Salvini ha regolarmente negato alle navi delle ONG con i migranti salvati in mare di entrare nei porti italiani e ha utilizzato crisi create artificialmente per alimentare sentimenti anti-immigrazione. Tra l’elettorato italiano”Sig. Rase ha detto.

Sig. Mentre Salvini è attualmente vicepremier e ministro delle Infrastrutture, l’indagine è ancora in corso.