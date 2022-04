Espace: La plus grosse comète observée se dirige vers notre Système solaire

La comète C/2002 VQ94 (Linear), avec ses 90 kilomètres de diamètre, était jusqu’à présent la plus grande jamais découverte. Aujourd’hui, grazia alle osservazioni faites avec le télescope Hubble, la comète 2014 UN271 – aussi baptisée Bernardinelli-Bernstein du nom de ses premiers observateurs – l’a détrônée.

Cette comète a été découverte en 2014, mais alors trop éloignée de nous, sa taille esatto ne pouvait être déterminée. Les osservazioni faites avec le télescope spazial Hubble ont récemment permis de l’estimer. Cet astre fait environ 130 kilomètres de diamètre, soit un noyau d’environ 50 fois plus grand que celui de la plupart des comètes connues. Son poids est tout autant impressionnant, la NASA parla di 500 miliardi di tonnellate.

«Cette comète est littéralement la pointe de l’iceberg de plusieurs milliers de comètes qui sont trop faibles pour être vues dans les party les plus éloignées du système solaire. Nous avons toujours soupçonné que cette comète devait être grosse car elle est si brillante à une si grande distance. Maintenant, nous confirmons que c’est le cas», ha dichiarato David Jewitt, professeur de science planétaire et d’astronomie à l’Université de California et co-auteur de l’étude parue dans Le lettere del diario astrofisico.