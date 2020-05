Esodo dal nord. La Polizia Stradale ha attivato da giorni una serie di controlli sulla rete autostradale in Campania.

Polizia Stradale e Anas in campo per monitorare il possibile esodo dal nord, con l’inizio della fase 2. Da diversi giorni gli agenti hanno attivato posti di controllo sull’intera rete autostradale in Campania.

Il metodo adottato anche nei giorni scorsi è stato quello di predisporre una sorta di svincolo obbligatorio nelle aree di servizio.

Così come fatto in carreggiata sud dell’autostrada A30 Caserta-Salerno. Gli agenti hanno dunque sistemato la segnaletica di ingresso obbligatorio nell’area di servizio Angioina. I veicoli in transito sono stati quindi sottoposti a controllo nell’area tra gli svincoli di Palma Campania e Sarno.

Le prescrizioni previste per chi rientra in Campania rientrano nelle ultime disposizioni emanate dal presidente Vincenzo De Luca. Bisognerà comunicare il rientro all’Asl competente e al Comune, sottoponendosi dunque a isolamento domiciliare per 14 giorni.

Coloro che rientreranno nella nostra regione, dovranno quindi osservare il divieto di spostamenti o viaggi. I posti di controlli sono attivi anche in aeroporto e nelle stazioni ferroviarie.

La Regione ha dunque reso noti, nei giorni scorsi, i recapiti delle Asl cui rivolgersi per segnalare il proprio ritorno in Campania: