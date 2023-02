Esabac: Una doppia laurea franco-italiana è sempre più allettante in Italia

Il principale diploma di cooperazione accademica tra Francia e Italia, ogni anno migliaia di studenti francesi e Esame di stato Italiano. Il sesamo attrae gli studenti europei.

L’educazione bilingue francofona è guidata dal dinamismo delle unità EsaBac in Italia.

Sebbene l’inglese sia una lingua straniera obbligatoria dalla scuola primaria alla secondaria nella penisola, rivaleggiata dallo spagnolo, il francese è la seconda lingua di studio nel Paese (1,7 milioni di studenti su un totale di 8,4 milioni di studenti). Tra loro ci sono gli studenti delle scuole superiori appartenenti alle unità EsaBac, che riceveranno un doppio diploma franco-italiano (Esame di stato italiano e un diploma di laurea francese).

EsaBac, il primo Diploma Europeo

Mercoledì scorso, presso l’istituto francese Milano, i giovani laureati italiani dell’Esabac di Milano e provincia hanno conseguito il diploma di laurea francese. “ L’Accordo Curine ci ricorda quanto sia importante la cooperazione accademica tra Francia e Italia, soprattutto nel settore EsaBac.Il Console Generale di Francia a Milano Rachel Cahurel ha sottolineato in questa occasione.

Questi studenti saranno tra i circa 8.000 studenti delle scuole superiori italiane che riceveranno un diploma di maturità francese nel 2022. Un totale di circa 45.000 studenti attualmente ottengono questo diploma francese nell’ambito di EsaBac.

Il numero delle scuole superiori italiane che si preparano a questo doppio diploma, creato nel 2009, sta gradualmente aumentando. Le scuole EsaBac in Italia sono 319, di cui 44 EsaBac Techno. Tra questi, 37 licei EsaBac si trovano in Lombardia, di cui 5 a Milano (Galvani, Leonardo da Vinci, Marconi, Frizzi e Educatando Cetti Carraro).

In confronto, l’EsaBac ha meno successo in Francia, in quanto ci sono 72 unità dedicate alla doppia laurea franco-italiana in Francia, di cui 4 nelle scuole superiori francesi in Italia.

con quello 319 divisioni esistenti in ItaliaL’EsaBac rappresenta il primo diploma europeo rispetto ai sessanta BachiBac in Spagna e ai cento AbiBac in Germania.

EsaBac partecipa alla costruzione di una storia europea comune e profonda

Al centro del sistema educativo bilingue francofono in Italia

EsaBac copre gli ultimi tre anni delle scuole superiori italiane (Terzo quarto E Quinta), in tutti i campi, siano essi scientifici, letterari o tecnologici.

Il programma è stato definito congiuntamente dai due ministeri dell’Istruzione, italiano e francese, e prevede un impegno di 6 ore settimanali aggiuntive da parte degli studenti delle scuole superiori: 2 ore di storia e 4 ore di lingua e letteratura francese. Quest’anno è stato implementato un nuovo programma di storia, seguendo l’esempio degli effetti della Rivoluzione francese in Italia, e l’insegnamento della storia tra Francia e Italia è stato decisamente franco-italiano.

EsaBac è un metodo di apprendimento francese, che significa composizione (precedentemente chiamato dissertazione).

“Più che un doppio diploma, l’EsaBac mira ad approfondire la formazione e la storia trasversale della doppia cultura. Attraverso l’educazione, l’EsaBac partecipa alla costruzione di una storia europea comune e profonda.Agnes Paulin-Martin, coordinatrice della cooperazione per i francesi nel nord Italia, conferma.

EsaBac: i vantaggi di una doppia laurea franco-italiana

Oltre a un’ottima istruzione, EsaBac facilita l’accesso all’istruzione superiore in entrambi i paesi partner esentandoli dal test di lingua. In Francia, oltre alla possibilità di partecipare al Parcours Sup, alcuni corsi propedeutici e scuole di ingegneria (come la rete INSA) e Sciences Po (come Menton e Bordeaux), offrono corsi di ammissione riservati a studenti binazionali (EsaBac, Bachibac ). e Abibek).

“Certamente l’EsaBac rappresenta una risorsa pratica per l’ammissione in Francia, ma è anche un segno del riconosciuto impegno e del meritorio lavoro dello studente”Sottolinea Agnès Pallin-Martin, sottolineando la dimensione europea dell’organizzazione.