‘Ero furioso di scoprirlo’: re Alberto II di Monaco arrabbiato con la madre di suo figlio illegittimo

Lo scorso settembre Nicole Coste, madre del figlio illegittimo del re Alberto II di Monaco, ha fatto scoperte inaspettate a Paris Match. Un’iniziativa che il Principe di Monaco non apprezzò molto quando la scoprì. Considera il suo comportamento “inappropriato” e reagisce.

Gli ex segreti di Alberto II dall’ex Monaco nella partita di Parigi hanno causato molto rumore sul lato della roccia. Nicole Coste, la madre del figlio illegittimo del principe di Monaco, ha rilasciato un’intervista alla rivista francese in cui non ha esitato ad attaccare Charlene di Monaco. “Durante il periodo del fidanzamento, ho vissuto cose che mi hanno sia allarmato che scioccatoHa detto in particolare. Ad esempio, ha cambiato la stanza di mio figlio, approfittando dell’assenza del padre per metterlo nella corsia del personale. Come madre, non riesco a trovare le parole per descrivere questi atti”.

Queste scoperte, a dir poco, ebbero l’effetto sperato: parlarono molto. Alberto II di Monaco crede “lui si è trasferito” Che la madre di Alexander Grimaldi – suo figlio illegittimo – abbia preso l’iniziativa di assecondare questo punto sulla loro privacy senza nemmeno consultarsi con lei. Intervista alla rivista francese Punto di vistaSi è espresso: “Nel caso particolare di questo articolo su Madame Coast, ovviamente non sapevo cosa avrebbe pubblicato. Mi ha appena informato che avrebbe pubblicato qualcosa e ho pensato che sarebbe stata solo una foto di compleanno. Inappropriato, Ero incazzato per scoprire”disse il Principe di Monaco.