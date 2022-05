“Era davvero normale, tutto aveva un senso” (video)

Dalla fine dello scorso anno, Aaron e Kayla hanno una relazione. La loro bellissima storia d’amore è nata da un’amicizia tornata al college. È stato solo quando un uomo transgender di 25 anni del Tennessee si è trasferito che i due piccioncini hanno deciso di uscire insieme.

La coppia parla della loro storia con il New York Post. Nonostante si sia trasferito in Oregon, Aaron è sempre rimasto in contatto con Kayla. Se potevano scappare, il loro legame si sarebbe rafforzato. Sentendosi diversamente, il giovane stesso ha preso le distanze dalla sua famiglia molto conservatrice. “Quando sono uscito, la mia famiglia è rimasta molto delusa e ha continuato a trovare scuse per cercare di spiegare il mio comportamento. Mi hanno portato dal nostro pastore per cercare di ‘guarire’ i miei sentimenti e mi hanno detto che non pregavo abbastanza forte ,” lui spiega.

Nel 2016 ha iniziato la sua “vita da uomo” e ha lasciato la casa di famiglia per tornare a vivere a Kingsport, dove risiede ancora Kayla. Aaron e il suo migliore amico da 26 anni si sono visti più volte, fino al giorno del primo bacio. E questa fu la rivelazione: erano fatti l’uno per l’altro.

“Mentre Aaron era via, mi sono tenuto al passo con la sua transizione e cosa gli stava succedendo nel corso degli anni. È stato davvero naturale passare dall’amicizia alla relazione. Aaron era sempre la stessa persona e indipendentemente dal suo nome o dai loro pronomi, la sua transizione non ha influenzato la nostra relazione “Tutto ha senso”, dice Kayla. Gli amanti si sono sposati l’anno scorso e continuano la loro storia d’amore.