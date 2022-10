Epic Games Store: scopri quali giochi scaricare gratuitamente questa settimana

vedemmo

Per gli appassionati di videogiochi, Evoland è un vero tributo il cui concept ha la precedenza, e bisogna ammetterlo, sul gameplay. Tuttavia, resta divertente passare da uno stile all’altro; Dalla grafica in stile Game Boy agli ambienti 3D. Ma questa settimana ci concentreremo principalmente su Fallout 3, il titolo cult di Bethesda, uscito nel 2008.

I giochi saranno disponibili dal 20 ottobre alle 17:00 fino al 27 ottobre. Ciò significa che hai alcuni giorni per recuperare il gioco mostrato la scorsa settimana, che sono:

ToeJam & Earl: Back in the Groove! Torna al ritmo!

“ ToeJam ed Earl sono tornati sulla Terra dopo un atterraggio di fortuna in ToeJam & Earl: Back in the Groove! , una nuova avventura funky piena di hip-hop vecchio stile che è un ritorno ai classici del 1991. Lord of the Groove! funk original Greg Johnson (e co-creatore) assume il seguito che i fan di ToeJam ed Earl! L’iconico duo degli anni ’90 è tornato al ritmo con cose nuove di zecca per aiutarli a navigare su questo pazzo pianeta – la Terra – e recuperare tutte le parti mancanti dal loro razzo Rap Master. “

(Disponibile su PC e Mac)