Enorme caccia nel centro di Arlon giovedì sera!

Questa sera del 1 settembre è stata animata nel centro della capitale. Secondo le nostre informazioni, ha avuto luogo un grande inseguimento e si è concluso in modo sorprendente in Faubourgs Street.

Sono arrivato la sera presto vicino all’aula. Ho visto diverse tute della polizia dirigersi verso Faubourgs Street. Dovevo andare in centro e così ho seguito la strada della polizia”, ​​spiega uno dei nostri affezionati lettori. Quest’ultimo sarà poi testimone di uno spettacolo davvero sorprendente”. visto un’auto che ha avuto un incidente. È stato stupefacente. Dell’auto non è rimasto quasi nulla. Mi sembrava che quest’ultimo fosse registrato in Francia. Quando vedo le condizioni dell’auto, spero che la persona inseguita dalla polizia non abbia causato gravi danni a molti veicoli per strada. C’erano decine di auto della polizia. Li ho visti cercare qualcosa prima che la polizia mi dicesse di andarmene. »

Secondo le nostre informazioni, l’auto fermata dalla polizia apparteneva a un francese. Sarà uno spacciatore.