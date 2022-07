Engi sul rifiuto di estendere i reattori Doel 3 e Tihange 2: “Non abbiamo consigliato il carburante”

Inoltre, il combustibile attualmente in combustione nei reattori Doel 3 e Tihange 2 si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita. “Questi due impianti saranno quasi completamente senza carburante prima della chiusura definitiva dei reattori. Non abbiamo scorte e non ne abbiamo ordinato di nuovi”.spiega Nele Scheerlinck, precisando che il carburante deve essere ordinato Diversi anni in anticipo.

Secondo il portavoce ufficiale, il carburante a fine vita contiene ancora un po’ di energia, “Ma la cosa più complicata per gli operatori della stazione è regolare la potenza e riavviare la stazione in caso di spegnimento automatico”, Dice. “Il riavvio può richiedere diversi giorni. Questi sono i giorni in cui prendiamo energia dalla rete esterna invece di ridistribuirla. È un paradosso”.

“Il tempo di manutenzione non sempre coincide con il tempo politico”

Per Celine Barrott, esperta di politica energetica, gestione dei rifiuti nucleari e infrastrutture critiche, la risposta di Engy non è sorprendente. “Non credo sia una questione di malafede perché il nucleare non ha nulla a che fare con l’energia elettrica. La produzione è una cosa, ma le condizioni di sicurezza sono un’altra. Che si tratti di smantellamento o ampliamento, bisogna essere in grado di garantire l’incolumità delle persone e l’ambiente”.

“I politici spesso hanno poco tempo, il che significa che i loro requisiti riguardano uno o due atti legislativi. Ma il tempo di manutenzione è sempre sproporzionato rispetto al tempo politico. Se prendiamo, diciamo, misure per smantellare domani, il reattore non sarà smantellato per decenni , Deve essere redatto un piano di attuazione e autorizzazione e presentato a un’organizzazione per la sicurezza che lo convaliderà”. Per estensione, si applica un modello simile, ritiene il ricercatore.