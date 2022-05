Energia: prezzi bassi del petrolio

A causa della minore domanda cinese dovuta alle restrizioni consecutive, martedì il prezzo del petrolio è sceso.

di AFP

Pubblicato il 3/05/2022 alle 12:26 Tempo di lettura: 2 minuti



IlMartedì i prezzi del petrolio sono scesi, trascinati al ribasso dalla debole domanda in Cina, uno dei principali consumatori di petrolio greggio, poiché incombeva la possibilità di un divieto europeo sugli idrocarburi russi.







Intorno alle 9:25 GMT (11:25 ora di Bruxelles), un barile di greggio Brent del Mare del Nord con consegna a luglio ha perso lo 0,86% a $ 106,65. Il prezzo di un barile di US West Texas Intermediate con consegna a giugno è sceso dello 0,78% a $ 104,35.

“Il calo dei prezzi è dovuto al timore che le chiusure in corso per il coronavirus in Cina possano seriamente smorzare la domanda di petrolio in quel paese”, ha affermato Carsten Fritsch, analista di Commerzbank.

La Cina è il secondo consumatore mondiale e il più grande importatore di petrolio greggio.

Il Paese, che è stato in gran parte risparmiato per due anni, ha affrontato nelle ultime settimane la sua peggiore epidemia dalla primavera del 2020. Nella città più colpita di Shanghai, i cui 25 milioni di residenti sono stati rinchiusi per un mese, chiunque, anche senza Asintomatici, al centro di quarantena di massa.

Ban europeo in arrivo?

Discussione dei ministri europei dell’Energia [lundi] Imporre un embargo petrolifero alla Russia. “Questa misura dovrebbe far parte del nuovo pacchetto di sanzioni che l’Unione Europea intende adottare questa settimana”, ha affermato Carsten Fritsch.

Chiediamo un divieto immediato di petrolio e gas. È il momento del petrolio, poi del gas. Il ministro polacco Anna Moskowa ha affermato durante l’incontro che l’Europa dovrebbe sbarazzarsi della dipendenza dai combustibili fossili russi.

Nel 2021, la Russia ha fornito il 30% del petrolio greggio e il 15% dei prodotti petroliferi acquistati dall’Unione Europea.

“I paesi consumatori di petrolio devono affrontare un dilemma: i paesi che dipendono maggiormente dal petrolio russo vogliono proteggersi, mentre quelli che sono meno dipendenti dalla Russia stanno spingendo per un boicottaggio completo”, afferma Tamas Varga.