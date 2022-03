En pleine réunion gouvernementale rediffusée en direct à la télévision, Vladimir Poutine un souhaité adresser un messaggio in Occidente et à tous les Russes habitant dans cette région. In effetti, alors que le gouvernement se réunissait pour discuter des mesures de soutien économique en réponse aux sanzioni occidentalis contro la Russia, le president a accusé les Russes vivant en Europe ou aux États-Unis d’être. L’affermazione che l’Occidente tenta di utilizzare come un “cinquième colonne” pour détruire la Russie.

“Tout peuple, et en particulier le peuple russe, sera toujours capace de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de les recracher comme un moucheron qui a diellement accident atterri dans ident leur bouccer bouche (…) notre société , provoquer une confronto civile en Russie et utiliser la cinquième colonne pour atteindre son objectif. Et il n’y a qu’un seul objectif, la distruzione de la Russie.“, a-il déclaré.

Vladimir Poutine a poursuivi en affermant que ces Russes pointés du doigt sont bien plus connectés à l’Occident qu’à leur pays. “Je suis convaincu que cette ‘auto-purification’ naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays, notre solidarité, notre cohésion et notre capacité à relever n’importe quel défi”.“, at-il conclu.