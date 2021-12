Emmanuel Macron non conferma la sua candidatura alla presidenza, ma “si aspetta che il Paese duri 10 anni”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato mercoledì che non sta conducendo una campagna per la rielezione nel 2022, attaccando la sua rivale di destra Valerie Pecres ma ammettendo di continuare.immaginareSul lavoro.

“Alcuni in campagna ma il tuo servo: No‘, ha detto durante un’intervista di due ore su TF1/LCI, sottolineando chebuon senso“aveva una volta”Ambizione per il nostro Paese voglia di fareFino alla fine del suo mandato quinquennale ad aprile.

“Non avrei mai pensato che, in cinque anni, avremmo potuto fare tutto“Il capo dello stato ha insistito, volendo”.continua il progetto” E “mantieni la visione“per”Dice: “Immagino il paese tra dieci anni“.

Lo ha reintrodotto più volte in merito alla sua possibile candidatura, prima di concludere questa intervista dicendo: “In cuor mio devo consolidare alcuni elementi prima di darti una risposta onesta e ferma.“.

“Ma mentre parliamo devo ancora assumermene la responsabilitàHa detto di fronte alla quinta ondata di Covid. Continuare:Oggi non sono in grado di rispondere a questa domanda dal punto di vista del paese (e) dal mio punto di vista“.

Di fronte alle accuse della sua rivale di destra Valerie Pecres sulla spesa disordinata di bilancio nella sua gestione dell’economia di fronte alla crisi del Covid, ha attaccato chi vuole la repressione”quasi 200.000“Lavori di servizio civile se eletto presidente.

“Abbiamo bisogno di serio” E “Sii accuratoHa criticato la rigidità del bilancio.che non ha funzionato“Secondo lui.”Chi lo ha fatto ha aumentato le tasse come mai prima d’ora“Il signor Macron ha scherzato”.Non sono per i pezzi, sono per creare di più“, Egli ha detto.

Dalle riforme economiche al Covid-19 anchegiacche gialle“Anche Emmanuel Macron ha difeso a lungo mercoledì i risultati del suo mandato quinquennale. Mentre dipingeva un quadro positivo del suo lavoro, il capo dello Stato ha ammesso di aver commesso degli errori, e soprattutto”ho studiato“Le varie crisi che ha dovuto affrontare dal 2017.