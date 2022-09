Emmanuel Macron, Joe Biden, Philip e Mathilde... si sono riuniti domenica davanti alla bara di Elisabetta II

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte si sono incontrati domenica sera davanti alla bara di Elisabetta II a Londra.

Il presidente francese si è inchinato davanti alle spoglie di Elisabetta II da una mostra nella Westminster Hall, dove il pubblico ha manifestato da mercoledì e alla quale durante la giornata hanno partecipato anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la presidente della Commissione europea Ursula von der der.

Anche il re Filippo e la regina Matilde si sono incontrati domenica sera. Tutte queste belle persone saranno presenti anche lunedì al funerale.

© AP

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

Carlo III ringrazia il pubblico per il loro sostegno dopo la morte di Elisabetta II

Domenica sera, il re Carlo III ha espresso il suo ringraziamento alle “innumerevoli persone” che hanno sostenuto se stesso e la sua famiglia dalla morte della madre, Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre.

“Mentre ci prepariamo a dire i nostri ultimi addii, volevo solo cogliere l’occasione per ringraziare tutte quelle innumerevoli persone che hanno fornito tale supporto e conforto a me e alla mia famiglia durante questo periodo di lutto”, ha scritto Siad in una dichiarazione emesso alla vigilia del funerale di Elisabetta II.

La Gran Bretagna si ferma per un minuto di silenzio

Il Regno Unito ha congelato un minuto di silenzio domenica sera alle 19:00 GMT in memoria della regina Elisabetta II. I britannici sono invitati a celebrare questo momento solenne nelle loro case, alle loro porte o nelle loro strade, o in occasione di eventi e veglie comunitarie.