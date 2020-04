Emergenza plasma e piastrine, l’Ass. “Il Cireneo” coordina le donazioni

“Il Cireneo”: “Servono plasma e piastrine per i malati oncologici”

L’appello parte dall’associazione cavese “Il Cireneo” del presidente Salvatore Costabile di concerto con il Centro Trasfusionale dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Costabile, in questi giorni, sta reclutando volontari per far sì che anche la città metelliana dia il proprio contributo. Il motto è: «Cavesi salva vita» e a rispondere “presente” per il momento sono stati soprattutto i giovani che nei prossimi giorni si recheranno al presidio ospedaliero nocerino per dare il proprio contributo volontario, coordinati dai collaboratori dell’associazione “Il Cireneo”.

«Sono contento di come i più giovani stiano rispondendo all’appello – ha spiegato il presidente dell’associazione “Il Cireneo” –. È significativo che in questo momento sia loro a dare l’esempio e mi auguro che sulla loro scia si rendano conto anche i più adulti della necessità di contribuire a fare una buona azione che può aiutare tanti pazienti oncologici».

“Necessario un rifornimento costante”

La necessità di donare soprattutto plasma e piastrine deriva dal fatto che l’utilizzabilità di queste sostanze contenute nel sangue ha una durata di pochi giorni e, dunque, è necessario un rifornimento costante per poter aiutare in particolare i malati oncologici che in questo periodo di emergenza sanitaria ne necessitano particolarmente.

Una iniziativa coordinata in tandem con la dirigente del Centro Trasfusionale di Nocera Inferiore, la dottoressa Viriginia Tagliamonte che, nel sottolineare l’importanza della donazione, ha rassicurato quanti vorranno offrire il proprio contributo sulle misure di sicurezza che vengono prese in ospedale per evitare situazioni di contagio.

«Capisco che molte persone hanno paura e temono che recandosi in ospedale possano essere esposte al rischio di contagio da coronavirus – ha spiegato la dirigente del Centro Trasfusionale –. Ma posso rassicurare tutti che le misure prese nel rispetto della distanza sociale e in termini di sanificazione sono impeccabili. Tutelare la sicurezza del donatore è fondamentale quindi, ovviamente, mascherina protettiva, controllo della temperatura prima della donazione, distanza interpersonale superiore ad almeno 1 metro. Per il resto ci pensa il fantastico personale sanitario che abbiamo a disposizione sia all’”Umberto I” di Nocera Superiore che al “Villa Malta” di Sarno che con attenzione, cortesia e materiale sterile e monouso garantisce di vivere la donazione in maniera sicura e positiva».