Emergenza Covid19, quasi diecimilioni di controlli in 40 giorni

Le Forze di polizia hanno contestato 5.868 sanzioni amministrative e denunciate 43 persone per falsa dichiarazione o attestazione e 13 per violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positiva al virus. I dati diffusi dal Ministero dell’Interno sono riferiti al 21 aprile in cui sono state controllate dalle Forze di polizia 257.802 persone e 108.348 tra esercizi commerciali e attività.

Sanzionati, inoltre, 147 titolari di attività o esercizi commerciali, mentre sono stati 31 i provvedimenti di chiusura. Dall’11 marzo al 21 aprile, sono state controllate complessivamente 9.285.863 persone e verificati 3.668.898 esercizi o attività.