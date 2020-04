Covid-19. Una Pasqua “speciale” come quella che stiamo vivendo richiede degli Auguri speciali.

Chiedere, quindi, alla dottoressa Grazia D’Adamo, Dirigente Medico Pediatra presso l’Ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni di inviarci il suo messaggio oggi è stato quasi naturale. Il perchè lo scoprirete ascoltando il suo racconto e cogliendo la dolcezza di una eccellente professionista che si prodiga da anni per la salute dei bambini.

“In emergenza da un mese. – racconta la dottoressa D’Adamo – Sono tornata in reparto il 12 marzo e tutto era cambiato, noi eravamo cambiati. Nuove procedure da adottare in tempi brevi, percorsi sicuri da organizzare in reparto e adattarli alla struttura del nostro ospedale. Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta. Ogni giorno siamo qui, 24 ore su 24 e a disposizione di chi ha bisogno di noi, ora più che mai. Purtroppo non possiamo essere più i medici “colorati e dall’aspetto buffo”, come abbiamo cercato di fare per i nostri piccoli pazienti in questi anni per non spaventarli. Spesso il nostro aspetto trasfomato da mascherine e tute un pò li spaventa, ma siamo sempre qui per offrire il nostro aiuto, a disposizione per i bimbi e le loro famiglie”.