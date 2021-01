Le misure contenute nel decreto Natale scadono il 6 gennaio.

Misure dal 7 gennaio, zona rossa, scuola, restrizioni per arginare il coronavirus. La riunione di questa mattina tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza è incentrtata sull’emergenza Covid e sulle nuove eventuali misure da adottare a partire dal 7 gennaio.

Un confronto che deve tenere in conto i dati che negli ultimi giorni hanno evidenziato un incremento del tasso di positività. Ieri, in particolare, sono stati registrati 11.831 contagi su 67.174 tamponi eseguiti: l’indice di positività è salito al 17,6%.

Le misure contenute nel decreto Natale scadono il 6 gennaio. Quindi, dopo le festività è previsto il ritorno alla divisione delle regioni in zona rossa, arancione e gialla. Potrebbero essere modificati i criteri di valutazione per l’adozione di regole più o meno restrittive.

Tema cruciale la scuola

Sul tavolo anche il tema della scuola: la riapertura del 7 gennaio è sotto i riflettori, anche per le preoccupazioni evidenziate da alcuni governatori per la ripresa parziale dell’attività in presenza nelle scuole superiori, con un conseguente aumento delle presenze sui mezzi di trasporto.