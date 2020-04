Emergenza Covid-19, medici ed operatori socio – sanitari: online i bandi

Online i bandi per formare una nuova taskforce di 500 medici per supportare le Regioni più colpite e per reclutare 1500 operatori socio-sanitari da dedicare a RSA e istituti penitenziari.

Medici: fino alle ore 16.00 del 23 aprile è possibile partecipare alla nuova procedura per il reclutamento dei medici che andranno ad operare a supporto delle strutture sanitarie regionali più colpite dall’emergenza COVID-19.

La domanda può essere presentata utilizzando il form disponibile all’indirizzo https://medicipercovid.protezionecivile.it entro le ore 16 del 23 aprile.

La partecipazione al team medico prevede il rimborso delle spese di viaggio e vitto ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Sarà cura delle regioni provvedere alla sistemazione dei medici in loco.

Selezione 1500 operatori socio – sanitari

Per la costituzione di una Unità socio sanitaria (in corso di istituzione), è inoltre aperta la procedura di selezione di 1500 operatori socio sanitari dei quali:

500 presteranno la propria attività presso le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie per disabili per un periodo consecutivo di quattro settimane;

1000 presteranno la propria attività presso gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per un periodo consecutivo fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza.

La partecipazione all’Unità socio sanitaria è su base volontaria ed è aperta agli operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale, dipendenti di strutture sanitarie anche non accreditate e operatori liberi professionisti. Di questi:

La domanda può essere inoltrata utilizzando il form disponibile all’indirizzo https://osspercovid.protezionecivile.it entro le ore 20 del 22 aprile.

La partecipazione alla Unità socio sanitaria prevede il rimborso delle spese di viaggio ed un premio di solidarietà forfettario per ciascuna giornata prestata. Agli operatori sarà assicurato inoltre il vitto e l’alloggio in loco. Il tutto sarà a cura della Regione nella quale l’operatore presterà la propria attività.