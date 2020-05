Persone con disabilità, Garofalo: “Iniziative coordinate con Osservatorio”

Cava de’ Tirreni. Quali azioni ha messo in campo l’assessorato alle Politiche Sociali durante la prima fase dell’emergenza Covid-19 e con quali risultati? Lo abbiamo chiesto all’assessore Antonella Garofalo.

“Ci siamo attivati fin da subito per garantire i beni essenziali ai cittadini in difficoltà – racconta la Garofalo – ad oggi abbiamo provveduto alla distribuzione di circa 1100 pacchi spesa. L’emergenza non è ancora finita e stiamo affrontando nuove povertà, di nostri concittadini che hanno dovuto tenere chiuse le proprie attività o, cmq, sospendere o ridurre il proprio lavoro. A tutti stiamo cercando di dare risposte e sostegno, per quanto ci è possibile”.