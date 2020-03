Emergenza coronavirus: sentirsi vicini nella preghiera

Diocesi Nocera – Sarno: Mons. Giudice invita alla preghiera. ArciDiocesi Amalfi Cava, messaggio congiunto di Mons. Soricelli e i parrocci

Diocesi Nocera – Sarno. Il Vescovo Mons. Giuseppe Giudice chiede di pregare l’antifona mariana “Sub tuum praesidium” ogni giorno alle ore 18, in contemporanea al suono delle campane delle chiese, dei conventi e dei monasteri della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

Monsignor Giuseppe Giudice ha invitato anche a stare responsabilmente a casa e ha fatto un passaggio sulla sanità: «Seguiamo le regole, stiamo a casa. Oggi in silenzio. Domani canteremo ancora insieme. E dopo questa grande lezione non potremo più continuare come abbiamo fatto fino ad oggi. Un nuovo stile ci attende, un nuovo modo di vivere, un nuovo modo per stare insieme».

Arcidiocesi Amalfi – Cava. “Con l’aiuto di Dio. Andrà tutto bene!” il video messaggio che arriva da S.E. Mons. Orazio Soricelli e dai parrocci dell’arcidiocesi a sostegno dei fedeli in questo momento di emergenza e sconforto.