Emergenza Coronavirus, parla Conte. Chiusure e quarantena fino al 13 aprile

Alle 20:20 sarà Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, a parlare ai cittadini italiani e spiegare come stanno le cose.

Sarà anche un motivo per dare senso alla circolare del Viminale che, 24 ore fa, ha dato adito per uscire di casa a un genitore e un figlio. Una scelta probabilmente non capita da gran parte degli italiani che, da giorni si sentono dire di non uscire per alcuni motivo.

Allungare il periodo di quarantena era stato annunciato stamane dal Ministro della Salute, Davide Speranza in audizione al Senato, come abbiamo riportato stamane in un nostro articolo.