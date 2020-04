Abbiamo imparato a conoscere Fatiha Chakir durante la realizzazione del programma “Siamo tutti Migranti”. Conosciamo il suo impegno in qualità di Presidente dell’Associazione “Il mondo a colori” e responsabile dello Sportello Migranti di Banca Campania Centro, per facilitare l’inclusione dei migranti che vivono nella Piana del Sele.

Proprio per questo le abbiamo chiesto di raccontarci uno spaccato di questa emergenza che tutti noi stiamo vivendo, quello dei migranti, di chi magari non conosce bene la lingua e fa fatica a interpretare e rispettare le norme del Governo per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 contenute nel Dpcm 10 aprile 2020.

“In queste settimane abbiamo contattato le comunità di migranti presenti sul territorio – ci racconta Fatiha – per aiutarli, innanzitutto, a comprendere cosa sta succedendo in questa pandemia, le regole da seguire e le restrizioni vigenti per cercare di limitare il contagio da Covid-19. Non tutti parlano bene l’italiano o riescono a fruire facilmente delle informazioni, perciò abbiamo cercato di dare tutte le comunicazioni utili per la loro salute e quella degli altri”.

Ass. Il Mondo A Colori: “Aiuti Pacco Alimentare”

Accanto a questa attività, inoltre, i volontari dell’Associazione di Promozione Sociale hanno avviato la raccolta di derrate alimentari, farmaci, pannolini, per fornire pacchi alimentari con viveri di prima necessità da donare alle famiglie in condizioni di povertà.

Per info è possibile contattare l’associazione ai numeri 339.2488407 – 347.4873970 oppure 329.7924065.