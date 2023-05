Elon Musk nomina Linda Iaccarino CEO di Twitter

L’azionista di maggioranza di Twitter aveva già annunciato il giorno prima di aver nominato una donna alla guida dell’azienda, specificando che sarebbe diventata “Chief Executive Officer of the Board and Chief Technology Officer, supervisionando prodotti, programmi e attività”.

Venerdì scorso, NBCUniversal ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che Linda Iaccarino si era dimessa dalla sua posizione.

Durante i suoi dodici anni con questa filiale dell’operatore via cavo Comcast, ha contribuito a unificare tutti i media del gruppo sotto un’unica piattaforma pubblicitaria al fine di semplificare la visualizzazione per gli inserzionisti. Ho anche lavorato al miglioramento degli indicatori di efficacia degli annunci.

Con una carriera che dura da più di 30 anni nella pubblicità televisiva (ha anche lavorato con il Turner Group), deve portare esperienza nel social network, ma anche una rubrica disponibile, in un momento in cui Twitter soffre per il ritiro degli inserzionisti.

“App per tutti gli usi”

Dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk in ottobre, molti si sono disconnessi dai propri account, bruciati dagli ussari, dalla gestione imprevedibile di un miliardario in ebollizione e anche dall’incertezza sulla moderazione dei contenuti.

In particolare, ha licenziato più di due terzi del personale, fatto marcia indietro su figure controverse bandite dalla rete e sconvolto il sistema di autenticazione degli account.

Il capo di Tesla e SpaceX ha condotto un sondaggio a dicembre chiedendo agli utenti della piattaforma se dovesse abbandonare o meno il sito. Si sono espressi circa 17 milioni di loro, di cui il 57% a favore della sua partenza.

Dopo qualche esitazione – aveva lasciato intendere che questo era il risultato di un esercito di bot – Elon Musk ha finito per twittare che ha intenzione di andarsene una volta che “troverà qualcuno abbastanza pazzo” da farlo funzionare.

“Non vedo l’ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma in un’app X, fai-da-te”, ha detto venerdì.

Il mese scorso il miliardario ha ribattezzato la società “X Corp”. Parla regolarmente del suo misterioso progetto per rendere Twitter un’app dalle mille sfaccettature, con servizi finanziari, come WeChat in Cina.

Linda Iaccarino lo ha incontrato qualche settimana fa a una conferenza di marketing a Miami. Quando gli è stato chiesto della situazione all’interno di Twitter dall’acquisizione, ha risposto: “Sta andando bene … È divertente … A volte è un disastro”.