Elon Musk ha avuto due gemelli con il leader di una delle sue società: il miliardario è ora padre di nove figli

Elon Musk, il capo di Tesla e SpaceX, nell’acquisizione di Twitter, ha avuto due gemelli a novembre con il CEO di Neuralink, un altro dei suoi affiliati, portando il numero dei suoi figli sopravvissuti a nove, secondo Business Insider.

Secondo un articolo sul sito specializzato di mercoledì, Elon Musk e Siobhan Zelis, un canadese di 36 anni, hanno presentato ad aprile una domanda a un tribunale del Texas per cambiare i nomi dei loro due figli.

Volevano dare loro il cognome del padre e come secondo nome il cognome della madre. La loro richiesta è stata approvata da un giudice, secondo i documenti legali visti da Business Insider.

Shivonne Zellis è direttrice delle operazioni e dei progetti speciali di Neuralink, una startup miliardaria specializzata in impianti neurali.

I gemelli sono nati settimane prima della nascita del secondo figlio di Elon Musk con il musicista Grimes a dicembre. Hanno battezzato il suo muschio Exa Dark Sideræl e di solito la chiamavano “Y”. Il loro figlio nato nel 2020 risponde a “X”, abbreviato da X Æ A-12.

“Probabilmente lo chiamerei mio amico, ma siamo molto resistenti”, Grimes, vero nome Claire Boucher, ha detto in un’intervista a Vanity Fair a marzo. “Viviamo in case separate. Siamo migliori amici. Ci vediamo sempre… (…) Non mi aspetto che la gente capisca.”

L’uomo più ricco del mondo ha avuto sei figli con Justin Musk (nata Wilson) negli anni 2000, uno dei quali è morto poche settimane dopo la sua nascita.

Una di loro, una ragazza transgender, ha recentemente presentato una richiesta ufficiale di cambiare il suo cognome insieme al suo genere per recidere tutti i legami con suo padre, secondo i documenti legali visti dall’AFP.

“Non vivo più con il mio padre biologico e non voglio più essere associata a lui in alcun modo”, ha scritto la giovane donna.

Nato Xavier Alexander Musk, ha chiesto di chiamarsi Vivian Gina Wilson, prendendo così il nome da nubile di sua madre, divorziata da Elon Musk nel 2008.

Il 50enne ha scritto in passato post su Twitter in cui criticava il fatto che le persone transgender o non binarie chiedano di essere identificate con pronomi specifici, incluso questo tweet di dicembre 2020: “Sono totalmente favorevole alle persone transgender ma tutti questi pronomi sono incubi estetici.”.