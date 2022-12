Elon Musk e la sua foto sul comodino hanno sconvolto il web

Per tutto ciò che contiene e le sue piccole cose. Se i comodini sono generalmente ricoperti di libri, una sveglia e una lampada da comodino, questo non si applica a Elon Musk. Infatti, il nuovo proprietario di Twitter ha appena condiviso una foto del suo comodino e l’istantanea è a dir poco sorprendente. Come possiamo vedere diverse lattine aperte di Diet Coke, due armi da fuoco che sembrano finte, una bottiglia d’acqua e un dipinto che rappresenta George Washington Crossing the Delaware.

Accanto a ciò in cui Elon Musk dorme ogni notte, chi l’avrebbe mai immaginato? La foto, ovviamente, ha suscitato una reazione ed è stata apprezzata oltre 300.000 volte su Twitter. Alcuni netizen hanno persino ricordato al miliardario che è vantaggioso utilizzare i sottobicchieri per evitare effetti negativi. “Non ho scuse per non avere i sottobicchieri”. risposto nel commento. Di fronte all’aspetto assurdo della foto, molti utenti di Twitter si sono divertiti a condividere la loro foto sul comodino.

Qualche istante dopo, Elon Musk ha condiviso un nuovo post, una foto Pepe la ranae, un personaggio dei fumetti spesso usato dall’alt-right americana. La rana era considerata un simbolo di odio primaLega contro la diffamazione, un’organizzazione americana che combatte l’antisemitismo. Quindi il designer Matt Fury ha deciso di ucciderla simbolicamente nel 2017 in modo che non fosse più associata agli estremisti.