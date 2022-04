In ottobre 2016, Sherri Papini s’était volatilisée alors qu’elle faisait son jogging. La jeune femme est réapparue 22 jours plus tard avec des ecchimosi sul corpo e certi rapporti suggeraient qu’elle avait été marquée au fer rouge par des ravisseurs. Elle a été retrouvée à près de 200 kilomètres de chez elle !

Efficacia, elle a asserté avoir été enlevée et retenue captive par deux femmes hispaniques pour des raisons inconnues. Mais après six ans d’enquête, les autorités ont annoncé que Sherri n’avait pas été enlevée, mais qu’elle se trouvait chez son ex-petit ami au moment de sa disparition. Les procureurs ont asserté qu’elle s’était infligé les blessures pour étayer ses fausses affermazioni.

Ce lundi, lorsqu’un juge lui a demandé si elle avait véritablement été enlevée, Sherri, maintenant âgée de 39 ans, a répondu que “non”, elle n’avait jamais été kidnappée. « Avez-vous menti aux agent du gouvernement lorsque vous leur avez dit que vous aviez été rapito ? », a demandé le juge de district americain William B Shubb. «Oui, votre honneur», at-elle répondu.

Sherri Papini un plaid accoppiabile a uno chef d’accusation de frode postale et de mensonge a un agente federale. Elle n’a cependant pas expliqué pourquoi elle avait prétendu que deux « femmes hispaniques » l’avaient rapimento sous la minaccia d’une arme et enchaînée à un poteau pendant trois semaines, tout en la privant de nourriture.

« J’ai profondément honte de mon comportement et je suis tellement désolée pour la douleur que j’ai causée à ma famille, à mes amis, à toutes les bonnes personnes qui ont inutilement souffert à cause de mon on histoire etquiillé si dur pour saggier de m’aider », at-elle expliqué après l’audience. « Je vais travailler le reste de ma vie pour réparer ce que j’ai fait. »

Elle a accepté de payer une restitution de plus de 300 000 dollari, qui comprendra le coût de la recherche de la jeune femme.