Elisabetta II, sorridendo tanto, viene applaudita dagli inglesi al Royal Windsor Horse Show (Video)

Sebbene le sue apparizioni siano rare, la regina Elisabetta ha potuto assistere a uno spettacolo di due ore in suo onore come parte del “Royal Windsor Horse Show”, un evento che mette i cavalli in cima ogni anno per diversi giorni. Uno spettacolo straordinario è stato offerto questa sera in occasione del 70° anniversario del regno di Elisabetta II, in omaggio alla sua passione per i cavalli.

Quando è apparsa nell’indispensabile Range Rover, che ha guidato alla Royal Gallery, Elisabetta II ha ricevuto una standing ovation dal pubblico. Un’accoglienza da vera rockstar. C’è da dire che a causa dei problemi di mobilità, la regina limita fortemente il suo aspetto. Basta guardare gli schermi giganti che trasmettono l’evento per vedere i suoi sorrisi. La regina non fa mistero della sua felicità di poter assistere a uno spettacolo che rivive la storia della monarchia britannica, dando il posto d’onore ai cavalli.

Per due ore si sono succeduti artisti, soldati, musica reale e cavalleria di diversi paesi. L’attrice Helen Mirren entra questa sera vestita con il maestoso costume di Elisabetta I, avendo brillantemente incarnato Elisabetta II in “La regina”, e Tom Cruise fornisce solo una piccola parte della storia alla base dello spettacolo.

Un vibrante saluto è rivolto al sovrano. Era molto commossa quando alcuni dei suoi cavalli entrarono a turno nello spettacolo e ognuno si inginocchiò davanti a lei. Conosciamo in modo particolare i due pony che ha scelto di posare, molto vulnerabili, nella sua ultima foto ufficiale.

A 96 anni, sembra che Elizabeth abbia finalmente lasciato cadere la maschera. Felice sorridente. Sono lieto di celebrare questo giubileo di platino, che i festeggiamenti sono appena iniziati. Come la nostra giornalista in loco Amélie Schildt ha potuto vedere, alla fine dello spettacolo, è tornata nella sua Rover ma si prende il tempo per fare il giro dell’arena, per ringraziare il pubblico per averle mostrato così tanto affetto questa sera.