Elia vuole pagare 1,35 miliardi di euro all’anno ai consumatori belgi di elettricità: un investimento utile?

Elia, l’operatore belga della rete ad alta tensione, prevede ingenti investimenti nei prossimi 10 anni. Questi investimenti sono inclusi inPiano di sviluppo federale 2024-2034″, che deve essere approvato dal ministro dell’Energia, Tinne Van der Straeten (Groen). Una decisione in merito dovrebbe essere presa ad aprile.

Allo stesso tempo, Elijah sta attualmente conducendo una consultazione pubblica su “Proposta tariffaria 2024-2027. Qual è l’oggetto di questa consultazione? Come promemoria, gli investimenti di Elia sono finanziati dalle bollette elettriche di consumatori, famiglie e imprese. Pertanto, il Gestore della Rete Alta Tensione ha valutato gli importi che dovrà incassare, tramite le bollette elettriche, nel periodo 2024-2027. Questo a patto che il suo “Piano federale di sviluppo” venga approvato politicamente, il prossimo aprile.

Elia prevede un forte aumento dei suoi costi per il periodo 2024-2027. Secondo il documento sottoposto a consultazione pubblica, questi dovrebbero passare da 760 milioni di euro annui nel periodo 2020-2023 a 1,350 miliardi di euro annui nel periodo 2024-2027. Quindi i costi pagati ai consumatori dovrebbero seguire questa tendenza e quindi aumentare di circa l’80%.

Nuove turbine eoliche nel Mare del Nord

Come si spiegano questi ingenti investimenti? Il governo federale ha deciso di aumentare significativamente la capacità eolica installata nel Mare del Nord. Mentre il primo distretto offre 2.300 megawatt di potenza, l’obiettivo è aggiungere 3.500 megawatt nel futuro secondo distretto, chiamato Princess Elizabeth. Elijah dovrà però investire nei cavi elettrici necessari per collegare questo secondo quartiere alla rete elettrica sotterranea. Va notato che le turbine eoliche nell’area della Principessa Elisabetta saranno collegate alla futura isola energetica, che a sua volta sarà collegata alla rete di terra.

Inoltre, la rete elettrica belga non è attualmente in grado di accogliere la produzione delle future turbine eoliche offshore, quindi Elia prevede di aumentare la capacità di trasmissione dell’elettricità dal Belgio occidentale a quello orientale. Questo è l’obiettivo dei progetti Ventilus nel nord del paese e Boucle du Hainaut nel sud del paese. Spiega anche l’aumento dei costi che Elijah ha richiesto per finanziare gran parte di questi due progetti.

Infine, Elijah prevede vari miglioramenti della rete, in particolare per accogliere la nuova capacità che arriverà come parte dell’eliminazione graduale dell’energia nucleare (centrali elettriche a gas, ecc.).

Seicento persone da assumere

In totale, Elia prevede di investire 6,5 miliardi di euro in nuove infrastrutture nel periodo tariffario 2024-2027. Il direttore della rete ad alta tensione prevede inoltre di assumere 600 persone durante questo periodo, oltre a 1.500 dipendenti nel 2023.

Qual è il potenziale impatto di questi investimenti sulla bolletta elettrica? Attualmente la famiglia paga circa 42 euro l’anno (IVA esclusa) per finanziare Elia. Possiamo quindi avvicinarci a 80 euro all’anno, nel periodo 2024-2027. Per un’azienda che consuma molta energia elettrica (100 gigawattora all’anno), si può passare da 541 mila euro a circa 1 milione di euro all’anno.

Da segnalare anche che altri investimenti arriveranno dopo il 2027. C’è il progetto Nautilus, che è una seconda interconnessione elettrica tra Belgio e Regno Unito, in cui il grosso dell’investimento potrà essere finanziato dopo il 2027. C’è anche il Triton Progetto Link, che mira a collegare il Belgio con la Danimarca. Insomma, gli investimenti non si fermeranno dopo il 2027.

L’ultima parola l’avrà il ministro

Il Creg, il regolatore di settore, dovrà concordare le tariffe che Elia applica ai consumatori per il periodo 2024-2027. Tuttavia, se il piano di sviluppo politico di Elijah verrà approvato il prossimo aprile, la Creg non potrà opporsi all’aumento delle tariffe che Elijah ha chiesto. Al massimo, il regolatore potrà rifiutare costi che ritiene irragionevoli.

Rimane la domanda da 1.000 punti: questi investimenti suggeriti da Elia sono necessari? In un avviso pubblicato lo scorso anno, Creg ha chiesto al gestore della rete di spiegare, in modo più dettagliato, perché ogni investimento proposto fosse necessario. Secondo il regolatore, Elia dovrebbe essere più trasparente riguardo agli studi costi-benefici che fa. Tuttavia, Craig non ha detto che gli investimenti che Elijah aveva proposto fossero inutili.

Tuttavia, il piano proposto da Elijah fa vacillare il settore. In effetti, le vaste capacità di importazione di elettricità del Belgio non garantiscono la sicurezza dell’approvvigionamento, se non c’è elettricità disponibile all’estero.

Ma per Elia, queste interrelazioni con l’estero servono soprattutto per ottenere elettricità a basso costo ea emissioni zero. Di fronte a persone che mettono in discussione la natura intermittente delle energie rinnovabili, il gestore della rete chiede “Salto quantico”E “Con l’obiettivo di consumare elettricità per adattarsi maggiormente alla disponibilità della produzione di elettricità”. Insomma, consumare quando c’è vento o c’è il sole. al chiuso o all’aperto.

Il consumo di elettricità è aumentato del 50%

Secondo Elia, l’elettricità “L’intensificazione delle nostre industrie, della nostra mobilità e dei nostri sistemi di riscaldamento giocherà un ruolo importante nel successo della transizione energetica”.. Il direttore della rete ad alta tensione prevede inoltre un aumento del 50% del consumo di elettricità belga entro l’inizio del prossimo decennio. Secondo Elia, questo giustifica gli ingenti investimenti che propone.

Inoltre, l’estensione dell’energia nucleare non sarà “Non mettere in discussione la necessità di implementare soluzioni innovative nel prossimo decennio”. Tuttavia, l’operatore di rete è consapevole che il Belgio dovrà fare affidamento sull’elettricità rinnovabile “fuori dai nostri confini”.