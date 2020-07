Elezioni, si vota il 20 e 21 settembre 2020

Abbiamo la data, ufficiale. La Campania, con Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto andranno al voto in due giorni: domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Qualche ora fa il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha inviato il proprio decreto a tutte le Prefettura d’Italia per la convocazione dei comizi elettorali. Confermata così che nella due giorni elettorale saranno convogliate non solo le elezioni per il referendum costituzionale per il taglio dei paralmentari, ma dove previsto, anche le consultazioni popolari per il rinnovo del Consiglio regionale e dei Sindaci e Consigli comunali. In due regioni poi, si terranno poi le elezioni suppletive ovvero nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato.

Eventuale turno di ballottaggio è previsto domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020.

Al voto dunque in due giorni, distanziamento sociale obbligatorio. Per questo motivo si vota domenica 20 settembre (e domenica 4 ottobre), dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 21 settembre (e lunedì 5 ottobre), dalle ore 7 alle ore 15.

Lo scrutinio

Lo scrutionio avverrà in quest’ordine: eventuali elezioni politiche suppletive, referendum confermativo e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì 22.09 dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.