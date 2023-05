Elezioni presidenziali in Turchia: annunciata ufficialmente la vittoria di Erdogan e l’avversario di Kilicdaroglu esprime il suo “dolore” per il futuro del Paese

“La nostra nazione ci ha affidato la responsabilità di governare il Paese per i prossimi cinque anni”, ha detto dopo un’elezione che lo ha costretto per la prima volta al ballottaggio. Poche ore dopo, l’autorità elettorale ha annunciato ufficialmente la sua vittoria in queste elezioni presidenziali.

Il concorrente turco Kemal Kilicdaroglu, che ha perso domenica, ha espresso domenica sera la sua “tristezza” per il futuro della Turchia. “Sono profondamente rattristato dalle difficoltà che sta attraversando il Paese”, ha detto il candidato fallito e leader del principale partito di opposizione turco, parlando dal quartier generale del suo partito ad Ankara, dopo la vittoria del presidente Erdogan.

Secondo i risultati che coprono oltre il 98% dei voti, pubblicati dall’agenzia ufficiale Anadolu, il capo dello Stato ha ottenuto il 52,1% dei voti contro il 47,9% del suo rivale socialdemocratico Kemal Kilicdaroglu, che ha perso la scommessa del 74enne . di rotazione e la “democrazia pacifica” che ha promesso.

Marce spontanee si radunarono ovunque nelle città vittoriose dei “Reyes”, soprattutto nel cuore dell’Anatolia.

Né la voglia di cambiamento e di apertura da parte di una parte dell’elettorato, né la forte inflazione che sta minando la Turchia, né le restrizioni alle libertà e l’eccessiva leadership delle autorità che hanno mandato dietro le sbarre o in carcere decine di migliaia di dissidenti esilio, hanno pesato sulle loro spalle. Contro il desiderio di sicurezza e stabilità già espresso nel primo turno di votazioni.

Nemmeno le conseguenze del terribile terremoto di febbraio (ben 50mila morti e 3 milioni di sfollati) in undici province del sud del Paese, che ha ringiovanito moltissimo il capo dello Stato.

A Bruxelles i sostenitori di Erdogan festeggiano la sua rielezione (Video)

Il partito del presidente Erdogan, il partito islamista conservatore per la giustizia e lo sviluppo, sul quale ha costruito la sua ascesa al potere supremo, ha perso seggi in parlamento ma ha mantenuto la maggioranza con i suoi alleati.

Da parte sua, Kemal Kilicdaroglu ha subito un’altra sconfitta, nonostante la campagna elettorale avesse una visione opposta a quella del presidente promettendo un “ritorno della primavera” di fronte alla denigrazione.

Molti, anche all’opposizione, consideravano il candidato noioso e privo di carisma, e Kilicdaroglu, che guidava una coalizione a sei, finiva per battere le dita nei cuori e nelle menti durante i suoi incontri e la sua retorica da “nonno democratico”.

Ma non ha potuto imporre l’economia o la crisi nel dibattito elettorale e si appresta, come promesso, “a tornare a occuparsi dei suoi nipoti”.

“È la persona giusta; mi aspetto che Erdogan continui a portare cose buone al Paese e soprattutto a cambiare l’economia”, ha riflettuto Nessa Civaslıoğlu, 17 anni, mentre si precipitava verso l’enorme palazzo presidenziale di Ankara dove si trovava il nuovo vincitore. È previsto durante la notte.

Stanco e lento, Recep Tayyip Erdogan aveva votato in pieno giorno nel quartiere Uskudar di Istanbul: lo attendeva una folla esultante, le guardie del corpo gli porgevano giocattoli mentre il presidente distribuiva alcune banconote ai bambini.

Quasi contemporaneamente, tutti sorridenti nonostante le aspettative sfavorevoli, Kemal Kilicdaroglu ha votato ad Ankara, incoraggiando i suoi connazionali a votare per “sbarazzarsi del governo autoritario”.

Il campo di Erdogan ha a lungo etichettato l’opposizione di Kılıçdaroğlu come “terrorista” a causa del sostegno datogli dai leader del Partito Democratico del Popolo filo-curdo (HDP).